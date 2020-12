ആന്റിജെന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവായെന്ന് കരുതി ആശ്വസിക്കാന്‍ വരട്ടെ

രോഗലക്ഷണമുള്ള പലരും ആന്റിജെന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരാകാമെന്ന് കണക്കുകള്‍. ഔദ്യോഗിക ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 1 നും നവംബര്‍ ഏഴിനും ഇടയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ 11 ശതമാനം പേരെങ്കിലും ആന്റിജെന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധനയില്‍ പോസിറ്റീവായി.

റാപിഡ് ആന്റിജെന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവായ, രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള 56,862 പേരില്‍ 32,903 പേരെയാണ് വീണ്ടും ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഇവരില്‍ 3524 പേര്‍ കോവിഡ്19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.



രോഗലക്ഷണമുള്ളവര്‍ ആന്റിജെന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവ് ആയാലും ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധന കൂടി നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



ഡല്‍ഹിയില്‍ ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ വഴിയുള്ള പരിശോധനയിലെ കേസ് പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് സെപ്റ്റംബറില്‍ 20.97 ശതമാനമാണ്. അതേ സമയം റാപിഡ് ആന്റിജെന്‍ പരിശോധന വഴിയുള്ളത് 4.77 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഒക്ടോബറില്‍ ഇത് യഥാക്രമം 16.76%, 4.58 % എന്നിങ്ങനെയാണ്. നവംബര്‍ ഒന്നിനും ഏഴിനും ഇടയില്‍ റാപിഡ് ആന്റിജെന്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് 8.16 ശതമാനവും ആര്‍ടി പിസിആര്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് 27.2 ശതമാനവുമാണ്.

