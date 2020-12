ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ കോവിഡ് വാക്‌സീനായ കോവാക്‌സിന്‍ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ പൊതുജന ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്ന് എയിംസിലെ അതിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഡോ. സഞ്ജയ് റോയ്. ഹൈദരാബാദ് അടിസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്ക് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കോവാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

കോവാക്‌സീന് പുറമേ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിര്‍മാണ പങ്കാളിയായ ഓക്‌സ്ഫഡിന്റെ കോവിഷീല്‍ഡും 2021 ആദ്യ പാദത്തോടെ വിപണിയിലെത്തുമെന്നും ഡോ. റോയ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



കോവാക്‌സീന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണമാണ് എയിംസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഡോസ് നൂറിലധികം പേര്‍ക്ക് ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞതായി ഡോ. റോയ് അറിയിച്ചു. 26,000 ഓളം വോളന്റിയര്‍മാരില്‍ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ കോവാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വോളന്റിയര്‍മാരെയാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഭാരത് ബയോടെക്കും സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി ഫൈസറും അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതിക്കായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവാക്‌സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ച ഹരിയാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി അനില്‍ വിജ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

എട്ടോളം സാധ്യത വാക്‌സീനുകള്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവാക്‌സീന്‍, കോവിഷീല്‍ഡ്, സൈഡസ് കാഡില്ലയുടെ സൈകോവ്-ഡി, റഷ്യന്‍ വാക്‌സീന്‍ സ്പുട്‌നിക്-5 എന്നിവയെല്ലാം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

