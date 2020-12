ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും ആസ്ട്ര സെനകയും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സീന്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ പകുതിയോടു കൂടി ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്ന് ആസ്ട്രസെനകയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഗഗന്‍ദീപ് സിങ്ങ് പറഞ്ഞു.

ഫിക്കി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കവേയാണ് വാക്‌സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വിതരണ സമയക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂചന ഗഗന്‍ദീപ് നല്‍കിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഷീല്‍ഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്‍ ഇറങ്ങുക. പൂണെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കോവിഷീല്‍ഡിന്റെ രാജ്യത്തെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.



അടിയന്തിര ഉപയോഗ അനുമതിക്കായി ആസ്ട്ര സെനക ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറലിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് 300 കോടി ഡോസേജുകള്‍ക്കായുള്ള വിതരണ കരാര്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പനി ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗഗന്‍ദീപ് പറഞ്ഞു.



വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറല്‍ വെക്ടര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയതിനാല്‍ വന്‍ തോതില്‍ ഇത് നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ നിര്‍മാണ ശേഷിയുള്ള സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ സാധിച്ചത് തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നും ഗഗന്‍ദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സീന്‍ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും ഗതാഗതം ചെയ്യാനും 2 മുതല്‍ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ തണുപ്പ് മതിയെന്നുള്ളതും അനുകൂല ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യ പോലെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുപോലും വാക്‌സീന്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഇത് സഹായകമാകും. അധികൃതരില്‍ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചാലുടന്‍ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ആസ്ട്ര സെനക അറിയിച്ചു.



കോവിഷീല്‍ഡിന് പുറമേ ഫൈസര്‍, ഭാരത് ബയോടെക്ക് എന്നീ കമ്പനികളുടെ കോവിഡ് വാക്‌സീനുകളും അടിയന്തിര ഉപയോഗ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.



