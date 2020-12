2022 ഓടു കൂടി കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച് ലോകത്തിന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് ബില്‍ ആന്‍ഡ് മെലിന്‍ഡ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സഹസ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്. 2021 വേനല്‍ക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ വാക്‌സീന്‍ കവറേജ് കൈവരിക്കുമെന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

വാക്‌സീന്‍ കൂടുതല്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് 2021 പകുതിയോടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരികെയെത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് ഗേറ്റ്‌സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും വൈറസ് പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കപ്പെടില്ല. മാസ്‌കും സാമൂഹിക അകലവുമൊക്കെ തുടരേണ്ടതായി വരും. വലിയ ഒത്തുകൂടലുകളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായി വരും. വിനോദസഞ്ചാരവും യാത്രകളുമൊന്നും പഴയ മട്ടിലായെന്ന് വരില്ല. എന്നാല്‍ 2022 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയോടെ ലോകം പൂര്‍ണമായും സാധാരണ നില കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഗേറ്റ്‌സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



ആസ്ട്ര സെനക, നൊവാക്‌സ്, ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ അവരുടെ വാക്‌സീനുകള്‍ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഫാക്ടറികളില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശുഭവാര്‍ത്തയാണെന്നും ഗേറ്റ്‌സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന വാക്‌സീനുകള്‍ പലതും കാലേക്കൂട്ടി കരാറുകളുണ്ടാക്കിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്‍പ്പെടെ വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാണം പുരോഗമിച്ചാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വാക്‌സീന്‍ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഗേറ്റ്‌സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാക്‌സീന്‍ വികസനവും വിതരണവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 250 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ കൂടി ബില്‍ ആന്‍ഡ്മെലിന്‍ഡ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതുള്‍പ്പെടെ 1.75 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി നല്‍കിയത്.

