ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവ്; രണ്ടര വയസ്സുകാരന്റെ അവയവങ്ങൾ രക്ഷിച്ചത് 7 പേരെ

രണ്ടര വയസ്സുകാരന്റെ അവയവങ്ങൾ പുതുജീവനേകിയത് ഏഴു പേർക്ക്. സൂററ്റിലുള്ള ജാഷ് ഓസയുടെ അവയവങ്ങളാണ് നാലു മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള ഏഴു പേരെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ അയൽവാസിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നു ഡിസംബർ 9നാണ് ഓസ അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീണത്. തുടർന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിൽ രക്തസ്രാവവും വീക്കവും സാഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബർ 14നാണ് കുഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്കമരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് ഓസയുടെ മാതാപിതാക്കളായ സഞ്ജീവ് ഓസയും അർച്ചനയും കുഞ്ഞിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, കരൾ, വൃക്ക, കണ്ണുകൾ എന്നിവയാണ് ഏഴു പേർക്കായി നൽകിയത്. ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും 160 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വായുമാർഗം ചെന്നൈയിലെത്തിച്ചു. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള നാലുവയസ്സുകാരിക്കാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവച്ചത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ആൻ‌ഡ് റിേസർച്ച് സെന്ററിലെത്തിച്ച കിഡ്നികൾ സുരേന്ദ്രനഗറിൽ നിന്നുള്ള 13കാരിക്കും സൂററ്റിൽ നിന്നുള്ള 17കാരിക്കുമാണ് നൽകിയത്.

ചെന്നൈ എംജിഎം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഉക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള നാലു വയസ്സുകാരിക്കാണ് ഓസയുടെ ശ്വാസകോശം വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്.



English Summary : 'Youngest cadaver donor': Organs of 2.5-years-old boy used to save 7 lives