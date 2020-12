കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവയെ ചുറ്റിപറ്റി നിരവധി സംശയങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരിക്കല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തരായവര്‍ ഇനി വാക്‌സീന്‍ എടുക്കണോ എന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഉത്തരം വേണം എന്നതാണ്. കാരണം വീണ്ടും കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വാക്‌സീന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.

അപ്പോ, നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധമോ? ഒരിക്കല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ശരീരത്തില്‍ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും വൈറസ് ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന വേളയില്‍ ശരീരം ഇതോര്‍മിക്കുകയും വീണ്ടും പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ, കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് എത്ര കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍തന്നെ വീണ്ടും രോഗബാധിതനാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിനാല്‍തന്നെ ഒരു വാക്‌സീനെടുത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.



ഇനി രോഗം ഒരിക്കല്‍ വന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലയ്ക്കും വാക്‌സീനെ കാണാം. കോവിഡ് വന്നവര്‍ രോഗബാധിതനായി 90 ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്താല്‍ മതിയെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



അതേ സമയം കടുത്ത അലര്‍ജിയുള്ളവര്‍ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കിടെ അലര്‍ജി പ്രതികരണമുള്ളവരില്‍ കടുത്ത പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. അലര്‍ജി രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സയിലുളളവര്‍ എടുക്കാന്‍ പോകുന്ന വാക്‌സീന്റെ ചേരുവകളെ സംബന്ധിച്ചും വാക്‌സീന്റെ പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും തങ്ങളുടെ ഡോക്ടര്‍മാരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.



English Summary : Even if you have had Covid-19 you still need the vaccine