റഷ്യന്‍ വാക്‌സീനായ സ്പുട്‌നിക്-5 ന്റെ 300 ദശലക്ഷം ഡോസുകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കും. ഇതിനായി നാലു വന്‍ നിര്‍മാതാക്കളുമായി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റഷ്യന്‍ ഡയറക്ട് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് (ആര്‍ഡിഐഎഫ്)മേധാവി കിറില്‍ ദിമിത്രേവ് അറിയിച്ചു.

2021ല്‍ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 110 നിര്‍മാണ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേത് ഉള്‍പ്പെടെ 10 കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ആര്‍ഡിഐഎഫ് വാക്‌സീന്റെ വന്‍ തോതിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ മൂലധനമുള്ള റഷ്യയിലെ പരമാധികാര ധന നിധിയാണ് ആര്‍ഡിഐഎഫ്. വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാണത്തിലുള്‍പ്പെടെ റഷ്യയ്ക്ക് പിന്തുണയും ആര്‍ഡിഐഎഫ് നല്‍കുന്നു.



ലോകത്ത് ആദ്യമായ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ആണ് റഷ്യയുടെ സ്പുട്‌നിക് 5. മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാകും മുന്‍പ് തന്നെ സ്പുട്‌നിക്5 വാക്‌സീന്‍ റഷ്യ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. വാക്‌സീന്റെ ഇടക്കാല പരീക്ഷണ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്ന് 95 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയാണെന്ന് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നു.



ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് റഷ്യ ഈ മാസം സ്പുട്‌നിക് 5 നല്‍കി തുടങ്ങി. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഇതിനോടകം കുത്തിവയ്‌പ്പെടുത്തു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ഡോസിന് 10 ഡോളറാകും സ്പുട്‌നിക് 5ന്റെ വിലയെന്നും റഷ്യ പറയുന്നു.



English Summary : India to produce 300 million doses of Russian vaccine in 2021