കോവിഡിന്റെ പുതിയ ഇനം വളരെ വേഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത; കരുതിയിരിക്കണം മറ്റു വൈറസുകളെയും

കോവിഡ് 19 നു കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് 71 ശതമാനം കൂടുതൽ പടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്യൂലാർ ബയോളജി (CCMB ). ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ 20 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

പുതിയ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ വിപുലമായ ജനിതക സർവെയ് ലൻസ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം അടിവരയിടുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യ, സ്വതന്ത്രമായി വികസിച്ചു വരുന്ന മറ്റു തരം വൈറസുകളെ കൂടി കരുതണമെന്ന് സി സി എം ബി ഡയറക്ർ ഡോ. രാകേഷ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഇനം വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന പത്ത് ഗവേഷണസ്ഥാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് CSIR - CCMB .



സെപ്റ്റംബറിൽ യുകെ യിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട B1117 എന്ന പുതിയ ഇനം വൈറസ് ആണ് അവിടത്തെ 60 ശതമാനത്തോളം കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയ്ക്കും കാരണം. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യുകെയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 33,000 യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലും കൊറോണ വൈറസ് പുതിയ ഇനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.



17 മ്യൂട്ടേഷനുകളാണ് വൈറസിന്റെ പുതിയ ഇനം പ്രകടമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങളിലോ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലോ ഒന്നും മാറ്റം ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റിനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഇനം വളരെ വേഗത്തിലാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്‍നം.



രോഗബാധ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇവയെല്ലാം പുതിയ ഇനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറസുകളെ തടയാൻ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡോ. മിശ്ര പറയുന്നു.

English Summary : New variant of COVID-19 more transmittable