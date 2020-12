ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി ഓക്‌സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ആസ്ട്ര സെനകയും ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സീന് അടുത്തയാഴ്ചയോടു കൂടി ലഭിച്ചേക്കും. യുകെയിലെ മരുന്ന് നിയന്ത്രണ ഏജന്‍സിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ(സിഡിഎസ്‌സിഒ) വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് അടിയന്തിര അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നടന്ന ഓക്‌സ്ഫഡിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ഡേറ്റ സിഡിഎസ് സിഒ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോള്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ട ചില അധിക വിവരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നല്‍കിയിരുന്നു.



അതേ സമയം തദ്ദേശീയ കോവിഡ് വാക്‌സീനായ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സീനുള്ള അനുമതി വൈകിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കോവാക്‌സീന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാലാണ് ഇത്. അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനുളള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ ഫൈസര്‍ ഇന്ത്യയിലെ അധികൃതര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഇനിയും വാക്‌സീന്‍ സംബന്ധമായ അവതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.



സിഡിഎസ് സിഒയുടെ വിദഗ്ധ സമിതി ഡിസംബര്‍ 9ന് യോഗം ചേര്‍ന്ന് വാക്‌സീനുകളുടെ സുരക്ഷയെയും ഫലപ്രാപ്തിയെയും സംബന്ധിച്ച ചില അധിക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടും ഭാരത് ബയോടെക്കിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ അവതരണം നടത്തുന്നതിന് ഫൈസര്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുകെ, യുഎസ്എ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ഫൈസറിന്റെ വാക്‌സീന് അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.



ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ നിര്‍മാണത്തിനും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത് പൂണെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. 40 ദശലക്ഷം വാക്‌സീന്‍ ഡോസുകള്‍ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിനകം നിര്‍മിച്ചു കഴിഞ്ഞു.



