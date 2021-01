ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ കോവിഡ്-19 വാക്‌സീനായ കോവാക്‌സീന്‍ യുകെയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദത്തിനെതിരെയും ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക്ക്. നിലവില്‍ വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദത്തെ നേരിടാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ അവകാശവാദം.

കൊറോണ വൈറസുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്ക് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറുമായ കൃഷ്ണ എല്ല പറയുന്നു. നിര്‍വീര്യമാക്കിയ വൈറസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്‌സീനിലെ പ്രോട്ടീന്‍ ഘടകങ്ങള്‍ ഏത് തരം ജനിതക വ്യതിയാനത്തെയും നേരിടാന്‍ സജ്ജമാണെന്നും എല്ല ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.



കോവാക്‌സീന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം 20,000 വോളന്റിയര്‍മാരില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭാരത് ബയോടെക്ക് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്റെയും നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച കോവാക്‌സീന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനായുള്ള അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്.

യുകെയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ വകഭേദം വാക്‌സീനുകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുമെന്നതിന് ഇതേ വരെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

