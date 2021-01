ലോകത്ത് പ്രബലമായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ നാലു വകഭേദങ്ങളെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

നിരവധി പേരെ രോഗബാധിതരാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും കറങ്ങി നടക്കുന്നത് സാര്‍സ് കോവ് 2 വൈറസിന്റെ നാലു പ്രബല വകഭേദങ്ങളാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.

ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സാര്‍സ് കോവ്2 നെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടാണ് 2020 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില്‍ D614G എന്ന ജനിതക വകഭേദം എത്തിയത്. ജൂണ്‍ ആയപ്പോഴേക്കും ഈ വകഭേദം ഏറ്റവും പ്രബലമാകുകയും കൂടുതല്‍ രോഗപ്പകര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കി പടരുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഈ വകഭേദം രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയൊന്നും വർധിപ്പിച്ചില്ല. നിലവിലുള്ള ലാബ് രോഗനിര്‍ണയസംവിധാനത്തെയോ മരുന്നുകളെയോ വാക്‌സീനുകളെയോ പൊതുജനാരോഗ്യ നിയന്ത്രണ നടപടികളെയോ ഇവ അപ്രസക്തമാക്കിയതുമില്ല.



ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളിലാണ് മറ്റൊരു വകഭേദം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത്. ഡെന്‍മാര്‍ക്കിലെ ഫാമുകളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന നീര്‍നായകളില്‍ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഈ വകഭേദം പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടര്‍ന്നു. ഡാനിഷ് അധികൃതര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ 5 എന്നാണ് ഇവയെ വിളിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ വകഭേദം അധികമൊന്നും പടർന്നില്ല.



2020 ഡിസംബറില്‍ യുകെയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന VOC 202012/01 എന്ന വകഭേദം എത്തിയത്. തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ വകഭേദം രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഇവയും രോഗതീവ്രതയില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഡിസംബര്‍ 30 ലെ കണക്കു പ്രകാരം മറ്റ് 31 രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടി ഈ വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



നാലാമത്തെ വകഭേദമായ 501Y.V2 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പ്രാഥമിക പഠനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഈ വകഭേദത്തിന് മറ്റ് വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയര്‍ന്ന വൈറല്‍ ലോഡ് ഉണ്ട്. ഈസ്റ്റേണ്‍ കേപ്പ്, വെസ്റ്റേണ്‍ കേപ്പ്, ക്വാസുലു-നാറ്റൽ പ്രവിശ്യകളിലെ മറ്റു വകഭേദങ്ങളെ ഈ വകഭേദം കീഴടക്കിയതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: WHO has identified four variants of the corona virus