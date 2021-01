ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ലേ? കാരണം ഇതാകാം

ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അസ്വസ്ഥരാണോ നിങ്ങൾ? പല വഴിയും നോക്കി പരാജിതരായവരാണോ? എങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.

പ്രായത്തിനനുസൃതമായി ആവശ്യം വേണ്ട അളവിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടാം. വേണ്ടത്ര ഉറക്കമില്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷീണവും തലവേദനയും അനുഭവപ്പെടാം.

സാധാരണ രക്തപരിശോധനയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കാത്തതിനാൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യം നമ്മൾ അറിയാറില്ല. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നു ‘സൗജന്യമായി’ ലഭിക്കുന്ന ഈ പോഷകത്തെ ചൊല്ലി ആരും അത്ര ആശങ്കപ്പെടാറുമില്ല. പക്ഷേ, പൊതുധാരണയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും 20 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ ഈ പോഷകക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നാണു പഠനം.

ഉറക്കം കുറയുന്നതിനുമപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മറ്റു പല ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും. കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആഗിരണം തടസ്സപ്പെടും. എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാം. ശരീരവേദന, കാലുവേദന എന്നിവ മാറാതെ പിടികൂടാം. കാര്യമില്ലാതെ വിഷാദത്തിൽ വീഴാം.

അധിക സമയം ഓഫിസുകളിൽ ജോലിത്തിരക്കുകളിൽ മുഴുകുന്നവർക്കും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും വൈറ്റമിൻ ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ ഭീഷണി കൂടുതലുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാനുള്ള അവസരം കുറയുന്നതിനാലാണിത്. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 വരെ 15 മിനിറ്റ് നേരം സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മൊത്തം ഇങ്ങുപോരട്ടെ എന്ന മട്ടിൽ ദീർഘനേരം ഉച്ചവെയിൽ കൊണ്ടാൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കും. അയില, മത്തി എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ, മുട്ട ,കരൾ, പാൽ, തൈര് തുടങ്ങിയവയിലും ഈ പോഷകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ മാത്രം ചിലർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. ഇവർ മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശവും തേടണം. ഉറക്കം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്വയം രോഗനിർണയവും മനോധർമ ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഓർക്കണം.

