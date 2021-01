കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ രാജ്യമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികള്‍, 50 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമായവര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുക.

കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായുള്ള ദേശീയ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റുകള്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താന്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 30 കോടിയോളം ജനങ്ങള്‍ക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രതിരോധ മരുന്ന് നല്‍കുക.



കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ഇന്റലിജെന്‍സ് നെറ്റ് വര്‍ക്ക്(കോ-വിന്‍) എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുന്ന ഇടത്ത് നേരത്തെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുകയുള്ളൂ. സ്ഥലത്തെത്തി പേര് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകില്ല.

റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ഗുണഭോക്താവിന് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈലില്‍ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലം, സമയം, തീയതി എന്നിവ എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും. കോ-വിന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സ്വയം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ വോട്ടര്‍ ഐഡി, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസന്‍സ്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, പെന്‍ഷന്‍ രേഖ അടക്കമുള്ള ഫോട്ടോ ഐഡി രേഖ ആവശ്യമാണ്.

അതേ സമയം ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും കോവിഡ് പോരാളികളും വാക്‌സിനേഷന് വേണ്ടി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കോ-വിന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള മുന്‍ഗണന ഇപ്രകാരമാണ്. 1. ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. 2. രണ്ട് കോടിയോളം വരുന്ന കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികള്‍. പൊലീസ്, സായുധസേനാംഗങ്ങള്‍, ഹോം ഗാര്‍ഡുകള്‍, സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ്, ദുരന്തര നിവാരണ വോളന്റിയര്‍മാര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരെല്ലാം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 3. അന്‍പത് വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമായവരും സഹരോഗാവസ്ഥകളുള്ള 50 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരും അടക്കം 27 കോടിയോളം പേര്‍.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് വാക്‌സീന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേ സമയം റജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള കോ-വിന്‍ ആപ്പുകളെന്ന പേരില്‍ പ്ലേസ്റ്റോറിലും മറ്റും വരുന്ന ആപ്പുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കോ-വിന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇതേ വരെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

English Summary : COVID-19 vaccine roll out in India: Who needs to register and who doesn't?