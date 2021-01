സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കോവിഡ് ആന്റി ബോഡികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പരിശോധന

കോവിഡ് ബാധിതരിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഭാവിയിൽ പ്രതിരോധം ഒരുക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികളാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ എടുക്കുന്നവരിലും ഈ ആന്റി ബോഡികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ ആന്റിബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതും അവയുടെ തോത് അളക്കേണ്ടതും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന പരിശോധന സമ്പ്രദായം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ കാർണിജ് മെലൺ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ.

നാനോപാർട്ടിക്കിൾ 3ഡി പ്രിന്റിങ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകർ ഈ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചത്. വൈറസ് ആന്റിബോഡിയിലെ സ്‌പൈക് S1 പ്രോട്ടീൻ, റിസെപ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് ഡോമെയിൻ(RBD) എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം ആണ് ഉപകരണം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതിനായി 5 മൈക്രോലീറ്റർ രക്തം മാത്രം മതിയാവും.



ആന്റിബോഡികളുടെ വളരെ ചെറിയ സാന്നിധ്യം പോലും ഈ ഉപകരണത്തിന് കണ്ടെത്താനാകും. കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. പരിശോധനാഫലം ഞൊടിയിടയിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കും.



ഈ പരിശോധനയിൽ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധ വാക്സീൻ നൽകി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രസക്തി വലുതാണെന്നും ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

