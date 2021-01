കോവിഡിന് ഒന്നിലധികം വാക്‌സീനുകള്‍ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരി. പക്ഷേ, വാക്‌സീന്‍ എല്ലാവരിലും എത്തണമെങ്കില്‍ ഒരു പക്ഷേ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വളരെ വലുതായതിനാല്‍ വാക്‌സീന്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെ നല്‍കണമെന്നതില്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ മുന്‍ഗണനകള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുക 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കലാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരുടെ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാല്‍ വാക്‌സീന്‍ മുതിര്‍ന്നവരില്‍ അത്ര ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ടാല്‍ പിന്നെ യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവേഷകനായ കേറ്റ് ബൂബറും സംഘവും വാക്‌സീന്‍ മുന്‍ഗണന ക്രമം നിശ്ചയിച്ചത്.



20നും 49നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോഴാണ് രോഗ വ്യാപനം കുറയുന്നതെന്നും ഈ മോഡല്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സീറോനെഗറ്റീവ് വ്യക്തികള്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തില്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നിരവധി രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മോഡല്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്.



കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനോടുള്ള സമീപനം ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ വാക്‌സിനേഷനില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തില്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്.

English Summary : Vaccinating people over 60 is the most effective way to mitigate COVID-19 mortality