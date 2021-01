കൊറോണ വൈറസിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ജനിതക വകഭേദത്തിന് ഒരു പുതിയ വാക്‌സീന്‍തന്നെ വേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ ശാസ്ത്രലോകം. പുതിയ വകഭേദത്തിന് നിലവിലെ വാക്‌സീനുകളെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിലവിലെ വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ വകഭേദത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം 10 മടങ്ങ് കുറവാണെന്ന് തുര്‍ക്കിയിലെ കൊറോണ വൈറസ് സയന്റിഫിക്ക് അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് അംഗം പ്രഫസര്‍ സെര്‍ഹത് ഉനാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വാക്‌സീന്റെ സുരക്ഷാ പ്രഭാവത്തെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനും മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഈ വൈറസിന് കഴിഞ്ഞേക്കാമെന്നും സെര്‍ഹത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



കോവിഡ് രോഗമുക്തരില്‍ പോലും വീണ്ടും അണുബാധയുണ്ടാക്കാന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ കോവിഡ് വകഭേദത്തിന് കഴിയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞാഴ്ച പുറത്ത് വന്ന ഒരു പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 501Y.V2 എന്ന ഈ വകഭേദത്തിന് സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനിന്റെ ഒന്‍പത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ജനിതക വ്യതിയാനമുള്ളത്. ഇത് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി മനുഷ്യ കോശങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ വൈറസിനെ സഹായിക്കുന്നു.



കോവിഡ് രോഗമുക്തരില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ആന്റിബോഡികള്‍ ഗവേഷകര്‍ ഈ പുതിയ വകഭേദത്തിനെതിരെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. 44 സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 21 സാംപിളുകളില്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ക്ക് ഈ വൈറസിനെ നിര്‍വീര്യമാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവര്‍ പോലും സുരക്ഷിതരാകാതെ പുതിയ വാക്‌സീനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary : New vaccine might be needed for mutant coronavirus