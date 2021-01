2021ലും കോവിഡിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

അന്‍പതിലധികം വാക്‌സീനുകള്‍ കോവിഡിനെതിരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വര്‍ഷവും ഈ മഹാമാരിയെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കാമെന്ന അമിതപ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കോവിഡ്–19 രോഗികള്‍ക്കായുള്ള ഡബ്യുഎച്ച്ഒയുടെ പുതിയ ആരോഗ്യ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. രോഗവ്യാപനം നിലയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും പൂര്‍ണ്ണമായും കോവിഡിനെ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും വാക്‌സീനുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം നമ്മെ നയിച്ചേക്കില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.

ഇത് മനസ്സില്‍ വച്ചു കൊണ്ട് മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍, കൈകഴുകല്‍, സാമൂഹിക അകലം തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ മുന്‍കരുതലുകള്‍ തുടരണമെന്നും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് പുറമേ, രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.



രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആന്റികൊഗുലന്റ്‌സ് താഴ്ന്ന ഡോസില്‍ ചില കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. വീട്ടില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികള്‍ രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്‍ തോത് അളക്കുന്നതിന് പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. രോഗിയുടെ നില വഷളാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും ആവശ്യമെങ്കില്‍ വൈദ്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് വഴി സാധിക്കും.



English Summary : WHO issues new advisory for COVID-19 patients