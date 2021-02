നവജാതശിശുക്കളിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം: വേണം കരുതൽ

നവജാതശിശുക്കൾക്കു നൽകുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് അവരുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്നു പഠനം. ഫിന്‍ലൻഡ്, ഇസ്രയേല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍. ജനിച്ച് കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് പിന്നീടു വളര്‍ച്ചക്കുറവ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു. ആണ്‍കുട്ടികളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വളര്‍ച്ചാഘട്ടത്തില്‍ അവരുടെ നീളം, വണ്ണം എന്നിവ കണക്കാക്കുമ്പോള്‍, നവജാതശിശുവായിരിക്കെ ആന്റി ബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് വളര്‍ച്ച കുറവായി കണ്ടത്.



ജനിച്ചു 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആന്റി ബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഈ പ്രശ്നം കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ആറു വയസ്സുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സമപ്രായക്കാരുടെയത്ര വളർച്ചയില്ലെന്ന് ഈ പഠനം പറയുന്നു.



സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഫിന്‍ലന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള 12,422 കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു പഠനം. ഇവരില്‍ 1,151 കുട്ടികളിലും ജനിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ആന്റി ബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. ചെറുപ്രായത്തിലെ ആന്റി ബയോട്ടിക് ഉപയോഗം ഗട്ട് മൈക്രോബ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വളര്‍ച്ചാവ്യത്യാസത്തിനു കാരണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തോടൊപ്പം, മുലപ്പാല്‍ ആവശ്യത്തിനു മുലപ്പാൽ കൂടി ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് തീരെ കുറയുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

English Summary : Antibiotic use in newborns with reduced growth in boys