കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്‌സീനുകള്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍. ലോകജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും വാക്‌സീന്‍ എടുത്താല്‍ മാത്രമേ കോവിഡിനെതിരെ സമൂഹ പ്രതിരോധം സാധ്യമാകുകയുളളൂ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയിലും ആശങ്ക പരത്തുകയാണ് ദിനം പ്രതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍. പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാന്‍ നിലവിലെ വാക്‌സീനുകള്‍ പോരാതെ വരുമെന്നും അതിന് പുതു തലമുറ കോവിഡ് വാക്‌സീനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിലവിലെ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിന് സമാന്തരമായി പുതിയ വാക്‌സീനുകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കണമെന്ന് പകര്‍ച്ചവ്യാധി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാക്‌സീനുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വൈറസ് വകഭേദങ്ങള്‍ ഒന്നുകില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല, അല്ലെങ്കില്‍ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്‌നമാകും വിധത്തില്‍ അവയുടെ വ്യാപനം ഇനിയും നടന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയാണ് പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹി നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സത്യജിത്ത് റാഥ് പറയുന്നു.

യുകെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബ്രസീല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദങ്ങള്‍ നിലവിലെ വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് ഭീഷണിയായേക്കാമെന്ന് വിറുലന്‍സ് എന്ന ജേണലിന്റെ എഡിറ്റോറിയല്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഫലപ്രാപ്തി നഷ്ടമാകാതിരിക്കാന്‍ എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുതുക്കികൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ റോക്ക്‌ഫെല്ലര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

അതേ സമയം മൊഡേണയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ യുകെയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും പരക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഫൈസറിന്റെ വാക്‌സീന്‍ യുകെ വകഭേദത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് മറ്റൊരു പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

