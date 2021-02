ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ കോവിഷീല്‍ഡിനും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സീനും പുറമേ റഷ്യയുടെ സ്പുട്‌നിക് 5 ഉം ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണത്തിനെത്തുന്നു. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാര്‍ച്ച് മാസത്തോടെ രാജ്യത്ത് സ്പുട്‌നിക് 5 നല്‍കി തുടങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണാവകാശമുള്ള ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. സ്പുട്‌നിക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ഫെബ്രുവരിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പരീക്ഷണത്തിന്റെ 70 ശതമാനത്തോളം പൂര്‍ത്തിയായതായി ഡോ റെഡ്ഡീസ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ ദീപക് സപ്ര അറിയിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ 125 ദശലക്ഷം സ്പുട്‌നിക് 5 ഡോസുകള്‍ നല്‍കാനുള്ള കരാര്‍ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് റഷ്യന്‍ ഡയറക്ട് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ടുമായി(ആര്‍ഡിഐഎഫ്) ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.



സ്പുട്‌നിക് 5ന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും വിതരണാവകാശത്തിനുമുള്ള കരാര്‍ 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ആര്‍ഡിഐഎഫുമായി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. ഗമാലയ നാഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡെമോളജി ആന്‍ഡ് മൈക്രോബയോളജി വികസിപ്പിച്ച സ്പുട്‌നിക് 5 ആണ് ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ്–19 പ്രതിരോധ വാക്‌സീന്‍.



91.4 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയാണ് വാക്‌സീന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി 12 രാജ്യങ്ങളില്‍ സ്പുട്‌നിക് 5 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാക്‌സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില ഇതു വരെ നിര്‍ണയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary : Sputnik V launch in India likely in March