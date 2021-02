അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഫൈസര്‍ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ വാക്‌സീന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സമര്‍പ്പിച്ച അടിയന്തര ഉപയോഗ അപേക്ഷ പിന്‍വലിച്ചു. ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനു ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ഫൈസര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യോഗത്തിലെ ചര്‍ച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഫൈസറില്‍നിന്ന് തേടി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തത്ക്കാലം അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കാനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളുമായി പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരെ സമീപിക്കാനും ഫൈസര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി. ഇന്ത്യക്കായി വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഫൈസര്‍ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ്- 19 വാക്‌സീന്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ആദ്യമായി അനുമതി തേടുന്ന മരുന്നു കമ്പനിയാണ് ഫൈസര്‍. യുകെയിലും ബഹ്റൈനിലും അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലും അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. ഫൈസറും ജര്‍മന്‍ കമ്പനിയായ ബയോ എന്‍ ടെക്കും ചേര്‍ന്നാണ് വാക്‌സീന്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

2020 ഡിസംബറില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയില്‍ വില്‍പനയ്ക്കും വിതരണത്തിനുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാക്‌സീന്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയാണ് ഫൈസര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2019 ലെ ന്യൂ ഡ്രഗ്‌സ് ആന്‍ഡ് ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആളുകളിലുള്ള ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം ഇളവ് ചെയ്യാനും ഫൈസര്‍ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേടിക്കൊണ്ട് ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ തീരുമാനം നീട്ടി വച്ചു. ഇതിനിടെ, ഓക്‌സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കോവിഷീല്‍ഡിനും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സീനും അതോറിറ്റി അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതിയും നല്‍കി. റഷ്യന്‍ വാക്‌സീനായ സ്പുട്‌നിക് 5 ഉം ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണത്തിനായി തയാറെടുക്കുകയാണ്.

English Summary : Pfizer withdraws application for emergency use of its Covid-19 vaccine in India