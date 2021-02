നിരന്തരമായ അണുബാധ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകാം

വിട്ടുമാറാത്ത കോവിഡ്-19 അണുബാധയുള്ള രോഗികളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പലകുറി ജനിതക മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. യുകെയിലെ പുതിയ വകഭേദത്തിന് സമാനമായ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്ക് നിരന്തരമായ അണുബാധ വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരടങ്ങുന്ന സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു.

പ്രതിരോധ ശേഷി തകരാറിലായ ഒരു രോഗിയില്‍ വൈറസിനു വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പഠനവിധേയമാക്കിയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയത്. എഴുപതുകാരനായ ഈ രോഗിക്ക് മാര്‍ജിനല്‍ ബി സെല്‍ ലിംഫോമയുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയനായത്. അതിനാല്‍തന്നെ ഈ രോഗിയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലായിരുന്നു. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗിക്ക് റെംഡെസിവിര്‍ മരുന്നും പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയും അടക്കമുള്ള ചികിത്സ നല്‍കി. തുടക്കത്തില്‍ രോഗിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് സ്ഥിതി വഷളായി. ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗി പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടു.



രോഗി ആശുപത്രിയില്‍ ചെലവഴിച്ച സമയത്ത് 23 വൈറല്‍ സാംപിളുകള്‍ എടുത്തിരുന്നു. കേംബ്രിജ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോവിഡ്-19 ജീനോമിക്‌സ് യുകെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഈ സാംപിളുകളെല്ലാം ജനിതക സ്വീക്വന്‍സിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി. അപ്പോഴാണ് വൈറസിന്റെ നിരന്തരമായ വ്യതിയാനം നിരീക്ഷിച്ചത്.



കോവിഡ്-19ന് കാരണമാകുന്ന സാര്‍സ് കോവ്–2 വൈറസ് ഒരു ബീറ്റാ കൊറോണ വൈറസാണ്. അതിന്റെ ആര്‍എന്‍എയില്‍ എ, സി, ജി, യു എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ശ്രേണിയുണ്ട്. വൈറസ് പെരുകുമ്പോള്‍ ഈ ആര്‍എന്‍എ കോഡില്‍ മാറ്റം വന്ന് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെളിക്കും. പ്രതിവര്‍ഷം 23 ന്യുക്ലിയോടൈഡ് പകരം വയ്ക്കലുകള്‍ എന്ന നിരക്കിലാണ് കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ജനിതക പരിവര്‍ത്തന നിരക്ക്.



ഇതില്‍ തന്നെ സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപകടകരം. നിലവിലെ വാക്‌സീനുകള്‍ പലതും വൈറസിന്റെ മുനപോലെയുള്ള സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവയാണ്. സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നാല്‍ വാക്‌സീനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനില്‍ക്കുന്നു. പ്രതിരോധ ശേഷി തകരാറിലായ രോഗികളുടെയും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് അണുബാധയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് നേച്ചര്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിവരയിടുന്നു.

English Summary : New SARS-Cov-2 mutations could arise during chronic infection