നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അണുബാധയുണ്ടാകുമ്പോള്‍ അതിനെതിരെ ശരീരം ആന്റിബോഡികള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കും. അണുബാധ അകറ്റാന്‍ മാത്രമല്ല ഭാവിയില്‍ അതേ അണുബാധ വരാതിരിക്കാനും ഈ ആന്റിബോഡികള്‍ സഹായിക്കും. എത്ര നാളത്തേക്ക് ആന്റിബോഡികള്‍ നിലനില്‍ക്കും എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അത്ര കാലത്തേക്ക് അതേ അസുഖം വീണ്ടും ശരീരത്തിന് പിടിപെടില്ല.

കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നപ്പോള്‍ സമാനമായി മറ്റ് വൈറസുകളോടുള്ള പ്രതികരണമായി ശരീരത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികള്‍ സാര്‍സ് കോവ്-2നെതിരെയും പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജലദോഷ പനി പോലെയുള്ള സാധാരണ അസുഖങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂപപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡികള്‍ കോവിഡില്‍ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



പെന്‍സില്‍വാനിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ പെറെല്‍മാന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് മുന്‍പുള്ള കാലത്തിലെ നൂറു കണക്കിന് പേരുടെ രക്ത സാംപിളുകള്‍ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠനവിധേയമാക്കി.



ഇവരില്‍ 20 ശതമാനം പേര്‍ക്കും സീസണല്‍ കൊറോണ വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെ ആന്റിബോഡികള്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ ഈ ആന്റിബോഡികള്‍ പിന്നീട് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് അണുബാധയുണ്ടായപ്പോള്‍ കാര്യമായ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തിയില്ല. ജലദോഷത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആന്റിബോഡികള്‍ തീവ്രമായ കോവിഡ് അണുബാധയില്‍ നിന്ന് കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



സീസണല്‍ കൊറോണ വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ കുട്ടികളിലും മുതിര്‍ന്നവരിലും ഒരേ തരത്തിലാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ജലദോഷത്തിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ കോവിഡ് അണുബാധയെ തടുക്കില്ലെങ്കിലും നേരത്തെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബി, ടി സെല്ലുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് തീവ്രത കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ സ്‌കോട്ട് ഹെന്‍സ്ലേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

