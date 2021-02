തിരുവനന്തപുരം ∙ ട്രോമ കെയര്‍ മേഖലയിലെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യ അപെക്‌സ് ട്രോമ ആന്‍ഡ് എമര്‍ജന്‍സി ലേണിങ്ങ് സെന്റര്‍(ATELC) തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ആരംഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈലജയുടെയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജന്‍ ഖോബ്രഗഡെയുടെയും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്‌സ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ എന്‍. ശ്രീനാഥിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്‌സിന്റെയും കെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സസിന്റെയും(സിഐഎച്ച്എസ്) സഹകരണത്തോടെ സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് നിര്‍മ്മിച്ച കേന്ദ്രം അത്യാഹിത സ്വഭാവമുള്ള കേസുകള്‍ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫുകള്‍ക്കും നല്‍കും.



സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സമഗ്ര ട്രോമാ മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2019 ജൂലൈയിലാണ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തില്‍ കേരള ഗവണ്‍മെന്റും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്‌സും സിഐഎച്ച്എസും ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. അത്യാഹിതങ്ങളും ട്രോമാ കെയറും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണെന്ന് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്‌സ് സിഇഒ എന്‍. ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞു. " ഇന്ത്യയില്‍ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്‌സ് ശേഷീ വികനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി കേരള സര്‍ക്കാരുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ATELC ലൂടെ ട്രോമ, അത്യാഹിത പരിചരണത്തില്‍ വേഗതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര സംവിധാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനാണ് കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്"- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



അത്യാധുനിക ബൊമ്മകളും ഡീബ്രീഫിങ്ങ് സോഫ്ട് വെയര്‍ സൊല്യുഷനുകളും പഠന നിര്‍വഹണ സംവിധാനവും സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്‌റൂം സാങ്കേതികവിദ്യയുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിമുലേഷന്‍ അധിഷ്ഠിത പരിശീലന സങ്കേതമാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത്.



സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫുകള്‍ക്കുമായി ട്രെയ്ന്‍-ദ-ട്രെയ്‌നര്‍ മാതൃകയാണ് പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ട്രെയ്‌നര്‍മാര്‍ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അത്യാഹിത, ട്രോമ കെയര്‍ സേവനം നല്‍കുന്നതിനായി നിര്‍ണ്ണായക ഇടങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.





English Summary: Kerala’s first Apex Trauma and Emergency Learning Centre inaugurated at Government Medical College, Thiruvananthapuram