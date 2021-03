ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ അധികൃതരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഡബ്യുഎച്ച്ഒയുടെ യൂറോപ്യന്‍ ശാഖയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നീക്കം ആരംഭിച്ചത്.

ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനും വിഷയത്തില്‍ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങള്‍ നടത്താനും എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഇതിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്നും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ യൂറോപ്പ് റീജണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഹാന്‍സ് ക്ലൂഗ് പറഞ്ഞു. 10 കോവിഡ്–19 രോഗികളില്‍ ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും 12 ആഴ്ചയില്‍ കൂടുതല്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിലര്‍ക്ക് ഇതിലും കൂടുതല്‍ രോഗബാധ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു.



ക്ഷീണം, അസ്വാസ്ഥ്യം, ബ്രെയ്ന്‍ ഫോഗ്, ഹൃദ്രോഗപരവും നാഡീവ്യൂഹപരവുമായ തകരാറുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി ഡബ്യുഎച്ച്ഒ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊതു പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒന്നോ, മൂന്നോ, ആറോ മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമുണ്ടാകാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ റെഡിനെസ്സ് ടീം ലീഡ് ഡോ. ജാനെറ്റ് ഡയസ് പറയുന്നു.



ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിനെ കുറിച്ച് സംയോജിത ഗവേഷണം നടത്താന്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിനൊരു ഔദ്യോഗിക നാമം നല്‍കാനും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായാനും കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ സെമിനാറും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ യൂറോപ്യന്‍ വിഭാഗം നടത്തിയിരുന്നു.



അതേ സമയം അമേരിക്കയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിന് ചികിത്സാ വിധികള്‍ വികസിപ്പിക്കാനും ഒരു പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കി.

