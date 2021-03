ഹൃദയസ്തംഭനം വരാന്‍ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ദിവസം; കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ

നിനച്ചിരിക്കാതെ വന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതം താറുമാറാക്കുന്ന അത്യാഹിതമാണ് ഹൃദയസ്തംഭനം. ഹൃദയം നിലയ്ക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷമാണെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചില മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ശരീരം നമുക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പലപ്പോഴും നാമത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം. എപ്പോള്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം വരുമെന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും ഹൃദയസ്തംഭനം വരുന്നത് ആഴ്ചയില്‍ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വീഡനിലെ ഗവേഷകര്‍.

പലര്‍ക്കും ഹൃദയസ്തംഭനം വരാറുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്നാണ് സ്വീഡനിലെ ഉപ്‌സാല, ഉമിയ സര്‍വകലാശാലകളിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വീഡ്ഹാര്‍ട്ട് എന്ന സ്വീഡിഷ് ദേശീയ ക്വാളിറ്റി റജിസ്ട്രിയില്‍ 2006 മുതല്‍ 2013 വരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഹൃദയസ്തംഭന കേസുകളാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്തിയത്. 1.56 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായതാണെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് ജേണലിലാണ് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.



ശൈത്യകാല ദിനങ്ങളിലും തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലായതിനാല്‍ ഈ ദിനങ്ങളില്‍ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. അതേ സമയം വേനലവധി കാലത്തും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഹൃദയസ്തംഭന സാധ്യത കുറവാണ്. ഈ ദിനങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ കൂടുതലും വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമെന്നതിനാല്‍ അവരുടെ സമ്മര്‍ദം കുറവായിരിക്കും. രക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രണത്തിലും ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ ഗതിയിലും ആയിരിക്കും.



സമ്മര്‍ദത്തിനു പുറമേ താപനിലയും ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നിരക്കില്‍ വ്യത്യാസം വരുത്താമെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭൂമികുലുക്കം, ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ തുടങ്ങിയ സംഗതികള്‍ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് മുന്‍പ് നടന്ന ചില പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് സമാനമായി സമ്മര്‍ദമ ഉച്ഛസ്ഥായിയില്‍ ആയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ തിങ്കളും.

സമ്മര്‍ദം, ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോള്‍, ഉയര്‍ന്ന രക്ത സമ്മര്‍ദം, അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ്. ഒരു ആഴ്ച നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വഴിയും ശ്വസനവ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും തിങ്കളാഴ്ച സമ്മര്‍ദം ഒരു പരിധി വരെ ലഘൂകരിക്കാനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

