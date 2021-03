ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം? ഡോക്ടർക്കോ ലേഡി ഡോക്ടർക്കോ? ഇതു വോട്ടെടുപ്പല്ല. ആരോഗ്യ സർവകലാശാല തയാറാക്കിയ കണക്കാണ്. വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നതായിരുന്നു കണക്കുകൾ. എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളിൽ 65 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി ഇതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നു. എംബിബിഎസിൽ മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ പിജിയിലും ഭൂരിപക്ഷം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്.

2013 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലത്ത് ആകെ 28357 വിദ്യാർഥികൾ എംബിബിഎസ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിൽ 1987 പെൺകുട്ടികളും 10370 ആൺകുട്ടികളും. 63 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികൾ. പിജിയിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ 6992 പേരിൽ 64 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ്. ഈ വർഷവും സ്ഥിതി മാറ്റമില്ല. എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച 65 ശതമാനം പേരും പെൺകുട്ടികളാണ്. ( ആകെ 3902, ആൺകുട്ടികൾ– 1335, പെൺകുട്ടികൾ – 2567). പിജിയിൽ അല്പം കുറഞ്ഞു. അതും ഒരു ശതമാനം. 63 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ ( ആകെ– 1299, പെൺകുട്ടികൾ– 837, ആൺകുട്ടികൾ– 352).



മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയത്തിനു കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. കെ. മോഹനനൻ പറഞ്ഞു. വനിതകൾ കൂടുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ചികിത്സാ, രോഗി പരിചരണം എന്നിവയിൽ അവശ്യമായ സ്നേഹം, അനുകമ്പ, സാന്ത്വനം എന്നിവ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ, ഡോ. മോഹനനൻ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വനിതാ മേൽക്കോയ്മ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ആരോഗ്യ മന്ത്രി, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നിവരും വനിതകളാണ്. കെ.കെ. ഷൈലജയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി. ഡോ. റംല ബീവി മെഡ‍ിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും ഡോ. എസ്. സരിത ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും. ആർസിസി (റീജനൽ കാൻസർ സെന്റർ ) ഡയറക്ടർ ഡോ. രേഖ നായരാണ്.

