അതീവ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലോലമായ ഒരു അവയവമാണ് കണ്ണ്. നിരവധി കാരണങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി കുറയ്ക്കുകയോ അത് പൂര്‍ണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. കാഴ്ച നഷ്ടമാകുന്നതോടെ ജീവിതത്തിലെ വര്‍ണങ്ങളും വെളിച്ചവും മാത്രമല്ല നഷ്ടമാകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവന്‍ തന്നെ നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യതയും കാഴ്ച നഷ്ടം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുരുതരമായ കാഴ്ച നഷ്ടം ബാധിച്ചവര്‍ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത 89 ശതമാനം അധികമാണെന്ന് ലാന്‍സെറ്റ് ഗ്ലോബല്‍ ഹെല്‍ത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗുരുതരമല്ലാത്ത കാഴ്ച പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളവരുടെ മരണ സാധ്യത നിരക്ക് 29 ശതമാനം വര്‍ധിക്കുന്നതായും പഠനം പറയുന്നു. 17ഓളം പഠനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത 48,000 പേരുടെ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍.



കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ മിഷിഗണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ജോഷ്വ എര്‍ലിച്ച് പറയുന്നു.

കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടമാകുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും മരണസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഒഫ്താല്‍മോളജി ആന്‍ഡ് വിഷ്വല്‍ സയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ധാരണശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന കാഴ്ച നഷ്ടം സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിലേക്കും

വിഷാദരോഗത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്നും പഠനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. നേരിയ കാഴ്ച നഷ്ടം പോലും മരണ സാധ്യത രണ്ട് മടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ജേണല്‍ ഓഫ് ഒഫ്താല്‍മോളജിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനവും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

