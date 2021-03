വൃക്കയില്‍ കല്ല് വന്ന രോഗികളില്‍ പകുതി പേരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് വൃക്കരോഗം

രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും അരിച്ചെടുത്ത് അവ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്ത് വിടാന്‍ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകള്‍. എന്നാല്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം വൃക്കയ്ക്ക് ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ശരിയായി ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍. കാല്‍സ്യം, യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെയും ഉപ്പിന്റെയും ശേഖരമാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകളായി രൂപപ്പെടുന്നത്. വൃക്കകള്‍ക്ക് പുറമേ മൂത്രസഞ്ചിയിലും മൂത്രനാളിയിലും കല്ലുകള്‍ രൂപപ്പെടാം. സമയത്ത് കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വൃക്കകളിലെ കല്ലുകള്‍ വൃക്ക രോഗത്തിലേക്കും അവയുടെ നാശത്തിലേക്കും നയിക്കാമെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

വൃക്കയില്‍ കല്ലുകള്‍ രൂപപ്പെട്ട രോഗികളില്‍ 50 ശതമാനം പേര്‍ക്കും പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുംബൈ അപ്പോളോ സ്‌പെക്ട്രയിലെ യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. തരുണ്‍ ജെയിന്‍ പറയുന്നു. ആകെ ജനസംഖ്യയില്‍ 12 ശതമാനം പേര്‍ക്കാണ് വൃക്കയില്‍ കല്ലുകളുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയെന്നും ഇദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കല്‍, അമിതവണ്ണം, കുടുംബത്തില്‍ കിഡ്‌നി രോഗ ചരിത്രം, ചില മരുന്നുകള്‍, ക്രോണ്‍സ് ഡിസീസ്, പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്‌നി ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍, ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള യൂറിക് ആസിഡും കാല്‍സ്യവും എന്നിവയെല്ലാം വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍ക്ക് കാരണമാകാം.



മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോള്‍ വേദന, മൂത്രത്തില്‍ രക്തം, മനംമറിച്ചില്‍, ഛര്‍ദ്ദി, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ മുട്ടല്‍ എന്നിവയെല്ലാം വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങലാണ്. ക്രോണിക് കിഡ്‌നി രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വൃക്ക പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എന്‍ഡ് സ്റ്റേജ് റീനല്‍ ഡിസീസിലേക്കും ഇത് നയിക്കാം.



മരുന്ന് കഴിച്ചാണോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വേണോ വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍ മാറ്റേണ്ടതെന്ന് നിര്‍ണയിക്കുന്നത് അവയുടെ വലുപ്പമാണ്. വൃക്കയില്‍ കല്ലുകള്‍ രൂപപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും വ്യായാമം ശീലമാക്കണമെന്നും ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്നും ജങ്ക് ഫുഡ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണമെന്നും യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.



പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് സാധാരണ വൃക്കയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. പ്രമേഹ രോഗികളില്‍ 30 ശതമാനത്തിനും വൃക്ക രോഗം ഉണ്ടാകാമെന്ന് പൂണെ അപ്പോളോ ഡയഗണോസ്റ്റിക്‌സിലെ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സഞ്ജയ് ഇംഗ്ലേ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രമേഹം കണ്ടെത്തി 5-10 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇവരില്‍ വൃക്ക രോഗം ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. പ്രമേഹ രോഗികള്‍ ആറു മാസം കൂടുമ്പോള്‍ മൈക്രോ ആല്‍ബുമിന്‍, മൈക്രോ ആല്‍ബുമിന്‍ ക്രിയാറ്റിനൈന്‍ അനുപാതം പരിശോധിക്കുന്നത് വൃക്ക നാശത്തിന്റെ സാധ്യത പ്രവചിച്ച് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാന്‍ സഹായകമാണെന്നും ഡോ. സഞ്ജയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

