കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായത് പരിമിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ മാത്രം

വവ്വാലുകളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതിന് കൊറോണ വൈറസിന് നാമമാത്രമായ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എന്ന് പുതിയ പഠനം. ഒരാളില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരാനുള്ള ശേഷി വൈറസ് ആര്‍ജ്ജിച്ചത് വവ്വാലുകളില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെയാണെന്നും പിഎല്‍ഒഎസ് ബയോളജി ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സീക്വന്‍സ് ചെയ്യപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് സാര്‍സ് കോവ്2 ജീനോമുകളാണ് ഈ പഠനത്തിനായി വിലയിരുത്തിയത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആദ്യ 11 മാസങ്ങളില്‍ വൈറസിന് കാര്യമായ ജനിതക വ്യതിനായമൊന്നും ഉണ്ടായതേ ഇല്ലെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ D614G ജനിതക വ്യതിയാനവും സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വൈറസിന്റെ ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി.



സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഒരു വൈറസ് ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് പകരുമ്പോള്‍ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങി ചേരാനും വ്യാപന ശേഷി കൈവരിക്കാനുമൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കാറുണ്ട്. ചില വൈറസുകള്‍ ഈ ഘട്ടം താണ്ടാതെ തന്നെ ആ ജീവിയില്‍ വച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ സാര്‍സ് കോവ് 2 വൈറസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വിസ്മയാവഹമായ വ്യാപന ശേഷിയാണ് വൈറസ് കൈവരിച്ചതെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഗ്ലാസ്‌ഗോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്ററിലെ ഓസ്‌കാര്‍ മാക് ലീന്‍ പറയുന്നു.



എന്നാല്‍ സാര്‍സ് കോവ്-2 ന് വന്ന പ്രധാന വ്യതിയാനങ്ങളില്‍ പലതും അവ മനുഷ്യരില്‍ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ സംഭവിച്ചതായും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള വാക്‌സീനുകള്‍ എല്ലാം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ 2020 ജനുവരിയിലെ വകഭേദത്തില്‍ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



നിലവിലെ വാക്‌സീനുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് വകഭേദത്തിനെതിരെ കാര്യക്ഷമമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ വാക്‌സീന്‍ എടു ത്തവരും എടുക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം വലുതാകുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പ് പറയാനാകില്ലെന്ന് പഠനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ആഗോള ജനസംഖ്യയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുപ്പിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് അടിവരയിടുന്നു.

English Summary : Coronavirus jumped from bats to humans with little genetic change