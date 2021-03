ഗർഭിണികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമോ?

ഗർഭിണിയായ അമ്മയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയാൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുമുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിൽ 36 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കുകയും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. നവജാതശിശുവിന്റെ പൊക്കിൾകൊടി രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കോവിഡിനെതിരെ സംരക്ഷണം തീർക്കുന്ന ആന്റി ബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.



വാക്സിനേഷനിലൂടെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ സംഭവമാണിത്. കോവിഡ് മുൻനിര പോരാളിയായ സ്ത്രീ ജനുവരിയിൽ മൊഡേണ വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും സമാനമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



ഇവിടെ ഫൈസർ ബയോഎൻടെക് വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ച 40 ഗർഭിണികൾക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൊക്കിൾക്കൊടി രക്തത്തിലും കോവിഡ് ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തി.



ഗർഭിണികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഇസ്രായേൽ സെന്റർ വൈറോളജി വകുപ്പിലെ പ്രഫ. ഡാന വോൾഫ് പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വിധം ലഭിക്കുന്ന രോഗ പ്രതിരോധം എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : Vaccinated Woman Gives Birth to First Baby Known to Have Covid19 Antibodies