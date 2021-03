നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത പ്രമേഹം കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് സങ്കീർണതകൾ വർധിപ്പിക്കും; രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ഇത് ശരിയായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്‍നം ഗുരുതരമാകാമെന്നും പഠനം.

നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് 19 വരാനുള്ള സാധ്യത പത്തിരട്ടി ആണെന്ന് ENDO 2021 ൽ അവതരിപ്പിച്ച പഠനം പറയുന്നു. ഹീമോഗ്ലോബിൻ (A1) ഒൻപത് ശതമാനം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് A1 C ലെവൽ 7 ശതമാനത്തിലും കുറവുള്ള കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് 19 വരാനുള്ള സാധ്യത പത്തിരട്ടി കൂടുതലാണ് എന്നു കണ്ടു. കുട്ടികളിലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പഠനം നടത്തിയ യു എസിലെ അർക്കൻസറസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ മുനീഷ് റെയിസിംഗാനി പറയുന്നു.

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹവും കോവിഡും ബാധിച്ച രണ്ടായിരം കുട്ടികളുടെയും ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ബാധിക്കാത്ത എന്നാൽ, കോവിഡ് ബാധിച്ച 30,000 കുട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു.

പ്രമേഹമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ A1 C ലെവൽ വിശകലനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസങ്ങളിലെയൊരു വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിന്റെ ശരാശരി അളക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് A1 C ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു. A1 C ലെവൽ 7 ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കാണ് പ്രമേഹ സാധ്യത കൂടുതൽ.



കോവിഡ് ഉള്ള എന്നാൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇവ രണ്ടും ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മരണസാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും, ശ്വസനസഹായത്തിനായി എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബ് വേണ്ടിവരുമെന്നും, ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുകയോ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് വരുകയോ ചെയ്യുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ?



കുട്ടികളിലെ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.



∙ ദിവസം നാലുതവണയെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ രേഖപ്പെടുത്തണം. തുടർച്ചയായി ഗ്ലൂക്കോസ് നില പരിശോധിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു റേഞ്ചിൽ തുടരാൻ സഹായിക്കും.



∙ പ്രമേഹ രോഗികൾ പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും കൊഴുപ്പും കാലറിയും കുറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരണം. കൂടുതൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മുഴുധാന്യങ്ങളും പ്രോട്ടീനും കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.



∙ കുട്ടികൾ അരമണിക്കൂർ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യം രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോർമൽ ആയി തുടരാൻ സഹായിക്കും. കുട്ടികളോടൊപ്പം നിങ്ങളും വ്യായാമം ചെയ്‌താൽ അത് അവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാകും.



∙ പ്രമേഹം ശരിയായി നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഫോളോ അപ് ചെയ്യുക എന്നത്. കൂടാതെ കുട്ടിയുടെ രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്‌ട്രോൾ നില, തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം, വൃക്കയുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവർത്തനം ഇവയും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

