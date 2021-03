കാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാം; ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ

കാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വലിയ ഭയമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ജീവിതശൈലിയും ആഹാരക്രമവുമായി ഇവ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ ഒരളവു വരെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതും ചില കാൻസറുകൾ പൂർണമായിത്തന്നെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ശരിയായ ഭക്ഷണം, വ്യായാമശീലം തുടങ്ങിയവ കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

പഴങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത നാടൻ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭക്ഷണം മാത്രം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ കാൻസർ വരുകയേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് മൂന്നിലൊന്നു പേരിലും കാൻസറുണ്ടാകാൻ കാരണം തെറ്റായ ഭക്ഷണ ചിട്ടകളാണെന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും 10 - 20 % ആളുകളിലും കാൻസറിനു കാരണം ഭക്ഷണരീതിയിലെ അപാകതകളാണ്.



ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതരീതിയിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമായി വന്നിരിക്കുന്നു. താളം തെറ്റിയ ഈ ജീവിത രീതിയാണ് പല മാരക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ മുൻകരുതലുകൾ തീർച്ചയായും എടുക്കണം. കാൻസർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമായവർക്ക് പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണത്തിനോട് ഏകദേശം അടുത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് "മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ്". മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പയറു പരിപ്പ് വർഗങ്ങളും, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും മത്സ്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം. ഇതും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.



എന്നാൽ സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വറുത്ത ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും പഞ്ചസാരയുടെയും റിഫൈൻ ചെയ്ത അന്നജത്തിന്റെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. ആന്റിഓക്സിഡന്റ്സ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഫൈറ്റോന്യൂട്രിയന്റ്സും ആന്റിഓക്സിഡന്റ്സും പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.



കാൻസർ തടയാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ



1. പോത്തിറച്ചി, പന്നിയിറച്ചി തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കുകയും പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും വേണം.



2. കരിഞ്ഞതും, പൊരിച്ചതുമായ മാംസ- മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അത് പതിവാക്കുന്നത് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു. കരിഞ്ഞ എല്ലാ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും അപകടകാരികൾ ആണ്.



3. ഏതു ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ആയാലും കൂടുതൽ എണ്ണയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കുക.



4. ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ചിപ്‌സുകൾ വറുത്ത മറ്റു പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാം പുറമെ നിന്നു വാങ്ങുന്നവ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.



5. ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ പായ്‌ക്കറ്റിലാക്കി ലഭിക്കുന്ന സ്‌നാക്കുകൾ എല്ലാം കാൻസർ സാധ്യത കൂടുന്നവയാണ്.



6. സസ്യാഹാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. സസ്യേതര ഭക്ഷണത്തിൽ മീനിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം.



7. മൃഗക്കൊഴുപ്പുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.



8. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപ്പ് അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും ഉപ്പിലിട്ട ഉണക്കമീനും വില്ലന്മാരാണ്.



9. ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണം വാങ്ങുമ്പോൾ അവ കേടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.



10. പൂപ്പൽ പിടിച്ച ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക. (കപ്പലണ്ടി, ചോളം മുതലായവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന aflatoxin ) ലിവർ കാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാണ്.



11. കീടനാശിനികൾ കലർന്ന പച്ചക്കറികൾ ഒരു മണിക്കൂർ വിനിഗർ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. (1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 30 ml )



12. പഴങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ്. പല തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും ലവണങ്ങളും പഴങ്ങളിലുണ്ട്. രോഗിയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കാണെങ്കിൽ രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രതിരോധ മാർഗവുമാണ്. നാരുകൾ ഉള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക.



ആരോഗ്യം നിലനിറുത്താനും രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും ഭക്ഷ്യനാരുകളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നാരുകൾ കുടലിൽ വച്ച് ജലാംശം കൂടി വികസിച്ച് കുടലുകളുടെ ചലനം സുഗമമാക്കി വൃത്തിയായും ആരോഗ്യകരമായും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കാൻസറിനു കാരണമായേക്കാവുന്ന വസ്‌തുക്കൾ പുറന്തള്ളാനും നാരുകൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. നാരുകൾ സമൃദ്ധമായടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ദഹനേന്ദ്രിയ കാൻസറിനെയും കൊളോറെക്ടൽ കാൻസറിനെയും വയറിലെ കാൻസറിനെയും തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

English Summary : Super foods that may help prevent cancer

പൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. അപൂരിത കൊഴുപ്പുകളടങ്ങിയ അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ, ഒമേഗ -3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയ മത്തി, ചൂര എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

പഞ്ചസാരയുടെയും ശുദ്ധി ചെയ്ത മാവുകളുടെയും ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും കാൻസർ

സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്നു. പല നിറങ്ങളിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റാകരോട്ടിൻ

സിട്രിസ് പഴവർഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ വൈറ്റമിൻ സി

അണ്ടിപ്പരിപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ

വെളുത്തുള്ളിയിൽ സമൃദ്ധമായ സെലിനിയം

തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈക്കോപീൻ എന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ്.

ബ്രക്കോളിയിൽ സൾഫറോഫെൻ (sulfarophane ) എന്ന വസ്തു

ആപ്പിളിൽ സമൃദ്ധമായ പെക്ടിൻ

വെളുത്തുള്ളിയിലെ അലിസിൻ

ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്നതിനും അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഗുണമാണ് പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വിഭവങ്ങൾ. ഔഷധങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ട് കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മാരക രോഗങ്ങളെയും തടയാൻ കഴിയും. സന്തുലിതവും ശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ആണ് അതിന് പരിഹാരം.