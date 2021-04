ഭാവിയില്‍ ഉയര്‍ന്നു വരാവുന്ന പുതിയ അണുബാധകള്‍ക്കെതിരെ നാം കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധൻ. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ മുന്‍പത്തേതിലും അധികം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പുതിയ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ്19 ഇതിന്റെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണെന്നും ഡോ. ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്റെ രാജ്യാന്തര സിംപോസിയത്തില്‍ പങ്കെടുക്കവേയാണ് പുതിയ അണുബാധകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കേന്ദ്രമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്.



" ജനസംഖ്യാ വര്‍ധനവിനെ തുടര്‍ന്ന് പുതിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യസമൂഹം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മൃഗങ്ങളുമായുള്ള മനുഷ്യ സമ്പര്‍ക്കം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തുന്ന മൃഗങ്ങളായും കന്നുകാലികളായുമെല്ലാം മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി പുതിയ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും മനുഷ്യര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു" , കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



രാജ്യാന്തര തലത്തിലും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മൃഗോത്പന്നങ്ങളുടെയും നീക്കം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പല രോഗങ്ങളും അതിര്‍ത്തികള്‍ താണ്ടി പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും 250 കോടി പേര്‍ക്ക് അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നതായും 27 ലക്ഷം പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് കണക്ക്.

