ആഗോള തലത്തില്‍ 780 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിയെങ്കിലും ഈ മഹാമാരിയെ മനുഷ്യസമൂഹം ഇനിയും അതിജീവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി തദ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രിയേസൂസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സാര്‍വദേശീയ വാക്‌സിനേഷനൊപ്പം മാസ്‌ക്, സാമൂഹിക അകലം, ഐസൊലേഷന്‍, ക്വാറന്റീന്‍ പോലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ചാല്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കകം മഹാമാരിയെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താനായേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

2021ന്റെ ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങളില്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് വൈറസിനെയും അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളെയും തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്താനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.



കോവിഡിനെ തടുക്കാന്‍ വാക്‌സീന്‍ ശക്തമായ ഉപാധിയാണെങ്കിലും അത് മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. സാമൂഹിക അകലവും മാസ്‌കും കൈകളുടെ ശുചിത്വവുമൊക്കെ നിര്‍ബന്ധമാണ്. മുറികളില്‍ വായു കയറി ഇറങ്ങുമെന്നതും ഉറപ്പാക്കണം. കര്‍ശനമായ നിരീക്ഷണം, പരിശോധന, സമ്പര്‍ക്കാന്വേഷണം, ഐസൊലേഷന്‍, ക്വാറന്റീന്‍, തുടര്‍ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ അതാത് ഇടങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും തെദ്രോസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഈ നടപടികളെല്ലാം അണുബാധാ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.



കോവിഡ് വ്യാധിയെ സാധാരണ പകര്‍ച്ചപ്പനിയായി എടുക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും തെദ്രോസ് അദാനം നല്‍കുന്നു. യുവാക്കള്‍ പോലും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ചാലുള്ള ദീര്‍ഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചാകട്ടെ പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കില്ലെന്നും ബാധിച്ചാലും പ്രശ്‌നമില്ലെന്നുമുള്ള മനോഭാവം യുവാക്കള്‍ പുലര്‍ത്തരുതെന്നും തെദ്രോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



വാക്‌സീനുകളും മറ്റ് അവശ്യ മരുന്നുകളും വേഗത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആഗോള നിര്‍മാണ ശേഷിയിലെ അഭാവം മൂലം സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ലോകാര്യോഗ സംഘടന നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര നിര്‍മാഈ ണ ശേഷി വികസിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

