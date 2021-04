ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന്റെ ഇരട്ട വകഭേദത്തിന് പിന്നാലെ 'ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ' വകഭേദവും?

B. 1.167 എന്ന ഇരട്ട ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഫലമായി അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് രാജ്യം. കേരളമടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളും മരണങ്ങളും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇതിനിടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ഇരട്ട വകഭേദത്തിന് ഇനിയൊരു ജനിതകവ്യതിയാനം കൂടി സംഭവിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഈ 'ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ' വകഭേദം രാജ്യത്തിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് ഈ വകഭേദമാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.



മൂന്ന് കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നതാണ് 'ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ' വകഭേദം. എന്നാൽ ഇരട്ട വകഭേദത്തെ പോലെ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന വകഭേദമായി 'ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ' വകഭേദത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.



ഈ പുതിയ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപന ശേഷിയെ കുറിച്ചോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗതീവ്രതയെക്കുറിച്ചോ, ആന്റിബോഡികളെ നേരിടാനുള്ള അതിന്റെ കരുത്തിനെ കുറിച്ചോ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേസമയം വൈറസുകളുടെ ജനിതക സീക്വൻസിങ് ഇന്ത്യയിൽ ഒച്ചിഴയും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നേരിടുന്നതിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു.

English Summary: Need to prepare for ‘triple mutation variant