ഒരു ഡോസിനു വെറും ഒരു ഡോളർ വിലയുള്ള കോവിഡ് വാക്സീൻ വരുമോ?

ചെലവ് ഒരു ഡോസിനു വെറും ഒരു ഡോളർ മാത്രം. എന്നാൽ നിലവിലുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതുമായ സകല കൊറോണാവൈറസുകൾക്കെതിരെയും പൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ്. ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തുന്ന ഈ വാക്സീൻ തയാറാകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെർജീനിയയിലാണ്. ഇവിടുത്തെയും വെർജീനിയ ടെക്കിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചേർന്നാണ് ഈ വാക്സീൻ തയാറാക്കുന്നത്.

പന്നികളെ ബാധിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനു സമാനമായ പോർസൈൻ എപ്പിഡമിക് ഡയറിയ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ ഈ വാക്സീൻ മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഗവേഷകർ. സാധാരണ വാക്സീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വാക്സീൻ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനും ലോകത്തിന്റെ അതിവിദൂര കോണുകളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പമാണെന്ന് വെർജീനിയ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. സ്റ്റീവൻ എൽ. സീച്നർ പറയുന്നു.



നിലവിലെ വാക്സീൻ നിർമാണ ഫാക്ടറികളിൽ വളരെ വേഗം വലിയതോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാം എന്നതും ഇതിന്റെ മെച്ചമാണ്. വാക്സീനുകൾ വേഗത്തിൽ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ വാക്സീന്റെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.



കൊറോണ വൈറസുകളിൽ എല്ലാം പൊതുവായുള്ള സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനിന്റെ ഭാഗമായ വൈറൽ ഫ്യൂഷൻ പെപ്റ്റയ്ഡിനെയാണ് ഈ വാക്സീൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഫെഡറൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏജൻസി അടക്കമുള്ള വിവിധ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡോളർ വാക്സീൻ യാഥാർഥ്യമാവുകയുള്ളൂ.

