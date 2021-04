കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നവരും പോസിറ്റീവ് ആയവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാൻ പെടാപ്പാടു പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നവരും പോസിറ്റീവ് ആയവരും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.

കോവിഡുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യേണ്ടത്:



1. പെട്ടെന്നുതന്നെ ബാത്റൂം സൗകര്യമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ സ്വയം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക.

2. RT- PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

3. വീട്ടിൽതന്നെ തുടരുക. കോവിഡ് ഗുരുതരമല്ല. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ വച്ചുതന്നെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താം. ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണം.

4. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്വസനതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സൂചനകൾ കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയും ചെയ്യുക.

5. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാസ്‌ക് ധരിക്കുക. സർജിക്കൽ, ക്ലോത്ത് മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാം. മൂക്ക്, വായ, താടി ഇവ മൂടിയിരിക്കണം. മറ്റ് എല്ലാ മാസ്‌ക്കുകളെക്കാളും നല്ലത് N 95 മാസ്ക്കാണ്.

6. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമെല്ലാം മൂക്കും വായും മൂടിപ്പിടിക്കുക.

7. ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുകയോ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയോ വേണം.

8. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാം. വിശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം എരിവു കുറഞ്ഞതും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

9. ഒരു പൾസ് ഓക്‌സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് spo'2 ലെവൽ പരിശോധിക്കാം. ഓക്‌സിജൻ ലെവലിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടാം.

10. കമിഴ്ന്നു കിടക്കാം. വയറു കീഴെയാക്കി കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വസനം എളുപ്പമാകും. ശ്വാസകോശം കൂടുതൽ മികച്ചതായി പ്രവർത്തിക്കും.



ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്



1. ഭക്ഷണം, പാത്രം, സോപ്പ്, ചീപ്പ് മുതലായവ മറ്റൊരാളുമായി പങ്കു വയ്ക്കരുത്.

2. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചുള്ള യാത്ര, ടാക്‌സി യാത്ര ഇവ ഒഴിവാക്കണം.

3. വൈദ്യസഹായം തേടാനല്ലാതെ വീടു വിട്ട് പുറത്തുപോകരുത്.

4. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കരുത്.

5.സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ, റെ൦ഡിസിവർ തുടങ്ങിയവയൊന്നും സ്വയം വാങ്ങി കഴിക്കരുത്.

നിങ്ങൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്



1. RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഉപദേശം തേടുക.

2. വീട്ടിൽതന്നെ കഴിയുക.

3. ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്ഷണങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.

4. നിങ്ങളുമായി കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഉടൻ വിളിച്ചറിയിക്കുക.

5. ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ ഒരു മുറിയിലേക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക.

6. വിശ്രമിക്കുക, പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക.

7. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക. മാസ്ക് ധരിക്കുക. സാനിറ്ററൈസ് ചെയ്യുക. കൈകൾ കഴുകുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുക.

8. എപ്പോഴും സ്പർശിക്കുന്നയിടങ്ങൾ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. ഫോൺ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ടേബിൾ ടോപ്പ്, കൗണ്ടറുകൾ, വാതിൽപ്പടി, ബാത്റൂമിലെ വസ്തുക്കൾ, ടോയ്‌ലറ്റ്, കംപ്യൂട്ടർ, കീബോർഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ക്ലീനിങ്ങ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം.

9. ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് spo'2 ലെവൽ പരിശോധിക്കുകയും ഓക്സിജന്റെ അളവ് 95 ശതമാനത്തിലും കുറഞ്ഞാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുകയും വേണം.

10. കമിഴ്ന്നു കിടക്കുക. കമിഴ്ന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വസനം എളുപ്പമാകും. ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടും.

11. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ച് വായും മൂക്കും പൊത്തിപ്പിടിക്കുക.

12. ഉപയോഗിച്ച ടിഷ്യൂകൾ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.

13. ഉടൻ തന്നെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് 20 സെക്കന്റ് എങ്കിലും കഴുകുക.

14. സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള, ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക.

ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്



1. പാത്രങ്ങൾ, ടവലുകൾ, കിടക്ക, ഭക്ഷണം, സോപ്പ്, ചീപ്പ് തുടങ്ങിയവ വീട്ടിൽ മറ്റാരുമായും പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

2. സ്വയം മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കരുത്.

3. ഓഫിസ്, സ്‌കൂൾ, തിയറ്റർ, റസ്റ്ററന്റ് തുടങ്ങിയ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത്.

4. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കരുത്. ടാക്‌സികളോ, ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യമോ ഉപയോഗിക്കരുത്.

5. വൈദ്യസഹായം തേടാനല്ലാതെ വീടു വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത്.

കോവിഡുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് ഒഴിവാക്കാം ?



1. കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം, പക്ഷേ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2. ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പ്രകടമായത് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ.

3. പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാതെ തന്നെ പനിയില്ലാതെ 24 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടാൽ.

4. കോവിഡിന്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

5. നഷ്ടപ്പെട്ട ഗന്ധവും രുചിയും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആഴ്ചകളെടുക്കും എന്നാൽ ഇത് ഐസൊലേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തടസമല്ല.

നിങ്ങൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ



1. ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമല്ലെങ്കിലും 10 ദിവസം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയണം. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നറിഞ്ഞ് പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം.

2. നിങ്ങളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യണം. ഐസൊലേഷൻ തീരും മുൻപേ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം.

