കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ കൊറോണവൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും വായുവിലൂടെയും വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്കു കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പഠനം പുറത്തുവരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ ‘മാസ്‌ക് രീതി’ ഫലപ്രദമാകില്ലെന്നു വിലയിരുത്തൽ. വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്കു കടക്കാതെ 95% പ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎസിലെ സെന്റേഴ്‌സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) ഒരു പുതുവഴി നിർദേശിക്കുന്നു– ഇരട്ടമാസ്‌ക് ഉപയോഗം.

2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ സിഡിസി പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ഇരട്ട മാസ്ക് ഉപയോഗമായിരുന്നു. മാസ്ക് മുഖവുമായി കൃത്യമായി ചേർന്നിരുന്ന വായു ‘ചോരുന്നതു’ തടയാനും മാസ്‌ക് പാളികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ‘ഫിൽറ്ററേഷന്‍’ ശക്തമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ രീതി. ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണവൈറസിനെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിന് ഈ രീതി ഏറെ ഫലപ്രദമാകുമെന്നും സിഡിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. രോഗബാധയ്ക്കു കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മാസ്കിനു മുകളില്‍ മറ്റൊരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന രീതി അവലംബിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽനിന്നും വായിൽനിന്നുമുള്ള സ്രവങ്ങളോ വൈറസ് നിറഞ്ഞ വായുവോ പുറത്തേക്കു കടക്കാതെ തടയാനും പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളോ വൈറസ് നിറഞ്ഞ വായുവോ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ഈ മാസ്ക് രീതി പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

∙ പേരുപോലെത്തന്നെ രണ്ട് മാസ്‌കുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ‘ഡബിൾ മാസ്‌ക്’ രീതി. പല പാളികളുള്ള ഒരു തുണി മാസ്കും ഒപ്പം സർജിക്കൽ മാസ്കുമാണ് (പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത തരം മാസ്കുമാകാം) ഈ ഇരട്ട മാസ്ക് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തുണിമാസ്കിനു താഴെയാണ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത്.

∙ മാസ്‌ക് മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിക്കു ചേർന്നവിധം ഫിറ്റായിരിക്കാൻ ഇരട്ട മാസ്കിലൂടെ സാധിക്കും. അതിന് ചിത്രത്തിൽ കാണും വിധം സർജിക്കൽ മാസ്കിന്റെ ചരടിൽ കെട്ടിടുക. അപ്പോൾ പുറത്തേക്കു തള്ളിവരുന്ന മാസ്കിന്റെ വശങ്ങളിലെ ഭാഗം അകത്തേക്കു തിരുകിവയ്ക്കുക. Knot and Tuck എന്നതാണ് ഈ രീതി. കവിളിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിടവു വരാതിരിക്കാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കും.

സർജിക്കൽ മാസ്‍കുകൾ ‘ഫിറ്റ്’ ആയി മുഖത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല പൊതുവെ നിർമിക്കുക. അതിനാൽത്തന്നെ ചരടിൽ കെട്ടിടുന്നത് മാസ്ക് മുഖത്തോട് ‘ഫിറ്റായി’ ചേർന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാസ്‌കിന്റെ പാളിയിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും വായു അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ പോകുകയുമില്ല. വായുവിലൂടെ വൈറസിനു മാസ്കിനെ പ്രതിരോധിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാനാവില്ലെന്നു ചുരുക്കം (സർജിക്കല്‍ മാസ്കിൽ കെട്ടിടുന്ന Knot and Tuck രീതിയുടെ വിഡിയോ കാണാം)



∙ സിഡിസി എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റ് ജോൺ ബ്രൂസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പഠനം പ്രകാരം ചരടിൽ കെട്ടിടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്കിനു കൊറോണവൈറസിൽനിന്ന് 56.1% പ്രതിരോധമേ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയവ വഴി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുന്ന കൊറോണവൈറസ് നിറഞ്ഞ സ്രവങ്ങളില്‍നിന്ന് 56.1% രക്ഷ മാത്രം.

∙ പല പാളികളുള്ള തുണി മാസ്കാണു നിങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 51.4% പ്രതിരോധം മാത്രമേ വൈറസിനെതിരെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

∙ അതേസമയം ചരടിൽ കെട്ടിട്ട സർജിക്കൽ മാസ്കിന് വൈറസിൽനിന്ന് 77% പ്രതിരോധം ഉറപ്പുനൽകാനാകും.

∙ തുണിമാസ്കും ചരടിൽ കെട്ടിട്ട സർജിക്കല്‍ മാസ്കും ഒരുമിച്ചുള്ള ഇരട്ടമാസ്ക് രീതിയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ 85.4% സംരക്ഷണം വൈറസിൽനിന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.

∙ ചിലരിലെങ്കിലും രണ്ട് മാസ്കുകൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ് രണ്ട് മാസ്കും വച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റു നേരം വീട്ടിനകത്തു നടന്നു നോക്കുക. അനായാസം സംസാരിക്കാനും ശ്വസിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

∙ രണ്ട് സർജിക്കൽ മാസ്കുകളോ പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത രണ്ടു മാസ്കുകളോ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ മറ്റേതൊരു മാസ്കാണെങ്കിലും അവയ്ക്കൊപ്പം എൻ95 മാസ്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്. എൻ95 മാസ്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമായേ എല്ലായിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവൂ.

∙ മാസ്കുകളിൽ അണുനശീകരണത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുക. സ്പ്രേ ചെയ്യാനും പാടില്ല. കീറിയതോ അഴുക്കു പുരണ്ടതോ ആയ മാസ്കുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്.

മാസ്ക് മുഖത്തോടു കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണോ? എങ്ങനെ അറിയാം?

∙ കൃത്യമായി മാസ്ക് മുഖത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്കിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുടുനിശ്വാസം അനുഭവിക്കാം. മാത്രവുമല്ല ശ്വസിക്കുന്നതിനും ശ്വാസം പുറത്തുവിടുന്നതിനും അനുസരിച്ച് മാസ്കും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നീങ്ങുന്നതും അറിയാനാകും.

∙ കണ്ണട ധരിച്ചവർ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ചില്ലിൽ മൂടൽമഞ്ഞുപോലെ നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർഥം ശ്വാസം മാസ്കിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ്. മാസ്കിലുള്ള മൂക്കിനു മുകളിലെ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് (നോസ് വയർ) മൂക്കിനോടു ചേർന്ന് മടക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുവഴിയുള്ള ശ്വാസത്തിന്റെ ചോർച്ച തടയാം.

∙ തുണി മാസ്കോ സർജിക്കൽ മാസ്കോ മാത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഒരു മാസ്ക് ഫിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ബ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക. മാസ്‌ക് മുഖത്തോടു ചേർന്നിരിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. സാധാരണ മാസ്ക് 39% മാത്രം സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളെ മാത്രമേ തടയുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ മാസ്ക് ഫിറ്ററോ ബ്രേസോ ഉപയോഗിച്ചാൽ ‘തടയൽ’ 80 ശതമാനം വരെയായി വർധിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് ബയോളജിസ്റ്റ് ഫിലിപ് ക്ലാപ് നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

∙ ഒരു കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽനിന്ന് ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് ശ്വാസംവിടുക. കണ്ണിമ ചിമ്മുകയാണെങ്കിൽ അതിനർഥം വായു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് മാസ്കിനിടയിലൂടെ പുറത്തുവന്നു തട്ടിയെന്നാണ്. മാസ്കിൽ വിടവുണ്ടെന്നർഥം.

