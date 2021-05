കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഉറപ്പ്; കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും കൊടുമ്പിരികൊള്ളുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അതിനിടെ മൂന്നാം കോവിഡ് തരംഗം ഉറപ്പാണെന്നും അതിനായി തയാറെടുക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് കെ. വിജയ് രാഘവൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന വൈറസിന്റെ തോത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു തരംഗം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും എന്നാൽ അത് എപ്പോഴാണ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും വിജയ് രാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഇപ്പോഴുള്ള കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കണമെന്നും പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഉടനെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റും ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് നേരിടുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കാര്യമായ തോതിൽ ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നതിനാൽ പീഡിയാട്രിക് കോവിഡ് കെയർ കേന്ദ്രങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് തയാറാക്കുന്നുണ്ട്.



രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ പ്രതിദിന വളർച്ച 2.4 ശതമാനത്തിനടുത്താണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സജീവ കോവിഡ് കേസുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ്. ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അമ്പതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലും 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അമ്പതിനായിരത്തിനു താഴെയുമാണ് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം. മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, കർണാടകം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ.



10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 25 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 15 ശതമാനത്തിനു മുകളിലും. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ തയാറായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി. കെ. പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Govt's Scientific Advisor Says COVID Third Wave Is Inevitable