കോവിഡ്– 19 രണ്ടാം തരംഗം ഇന്ത്യയിൽ ജൂണിൽ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയേക്കും

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ദിനംപ്രതി വർധന രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളമുൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനകം സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി രാജ്യത്ത് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ മെയ് പകുതിയോടെതന്നെ സംഭവിക്കാമെന്ന് വിദേശ ബ്രോക്കറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പായ സിഎൽസിഎ പ്രവചിക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ലോക്ഡൗണിൽ ചില ഇളവുകൾക്കും കാരണമാകാം. ഇതിനോടൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ കൂടി വ്യാപകമാകുന്നതോടെ നിക്ഷേപകരുടെ ഭീതിക്ക് ഒരളവുവരെ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് സിഎൽസിഎ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം നാലു മാസം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 70 ദിവസം പിന്നിലാണെന്ന് സിഎൽസിഎ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിനാൽതന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം വൈകാതെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി, പിന്നീട് കേസുകൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും.



ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 1.7 ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണ് ഇതേവരെ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും ലഭിച്ചത്. മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനം മാത്രമാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ പരിശോധനകളെന്നും സിഎൽസിഎ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനാൽ പല കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതുമൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലും കൂടുതൽ പേരുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡിനെതിരെ ആന്റി ബോഡികൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

