ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തില്‍ ആദ്യ തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതരാകാന്‍ സാധ്യത ഇന്ത്യക്കാരും പാക്കിസ്ഥാനികളും ബംഗ്ലാദേശികളും അടങ്ങുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വംശജരണെന്ന് പഠനം. കോവിഡ് അനുബന്ധ ആശുപത്രി വാസവും, ഐസിയു പരിചരണവും മരണവും കൂടുതലുണ്ടാകാവുന്നതും ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വംശക്കാര്‍ക്കിടയിലാണെന്ന് ലാന്‍സെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

17 ദശലക്ഷം ആളുകളെ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി ലണ്ടന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഹൈജീന്‍ ആന്‍ഡ് ട്രോപ്പിക്കല്‍ മെഡിസിനാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് റിസര്‍ച്ചും പഠനവുമായി സഹകരിച്ചു. വിവിധ വംശജരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം, സാമൂഹിക കാരണങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ നില എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്.



ആദ്യ തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം എത്തിയപ്പോഴേക്കും പല ന്യൂനപക്ഷ വംശങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വംശജരില്‍ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ മോശമാവുകയായിരുന്നു എന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ. രോഹിണി മാഥുര്‍ പറയുന്നു. യുകെയുടെ വിഭിന്ന വംശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചേരും വിധമുള്ള ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വംശജരില്‍ മോശം ബോഡി മാസ് ഇന്‍ഡെക്‌സ്, രക്ത സമ്മര്‍ദം, സഹരോഗാവസ്ഥകള്‍ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങള്‍ അപകടസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പവും മരണനിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. പല തലമുറകള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നത് രോഗം പല പ്രായക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ പടരാന്‍ ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.



ദരിദ്ര ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള താമസം, രോഗം വരാന്‍ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന മുന്‍നിര ജോലികള്‍, ആരോഗ്യപരിചരണത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ ലഭ്യത തുടങ്ങിയവയും ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ വംശീയപരമായ ഇത്തരം പരാധീനതകള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

English Summary : South Asians in England at greater risk in second Covid-19 wave