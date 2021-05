ആറടി അകലവും പോരാ; വായുവിൽ സൂക്ഷ്മകണികകളായി നിലനിൽക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വില്ലൻ

വായുവിൽ സൂക്ഷ്മകണികകളായി നിലനിൽക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസാണ് കോവിഡ്–19നു പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നതെന്ന് യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (സിഡിസി) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി. രോഗമുള്ളവരിൽ നിന്ന് 6 അടി അകലത്തിൽ ആയിരുന്നാലും കോവിഡ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗമുള്ളയാളുടെ 3–6 അടി അകലത്തിലാണ് രോഗാണുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതെന്നും രോഗം പകരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും സിഡിസി മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരുമെന്ന് ലാൻസെറ്റ് പഠനം കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

രോഗമുള്ളയാൾ ഉഛ്വസിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പുറത്തുവരുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ സുക്ഷ്മ കണികകളായി കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാവും. ഇവ അതിവേഗം ഉണങ്ങി വായുവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കും. ഈ വായു ശ്വസിക്കുമ്പോഴും സ്പർശിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം രോഗം പകരാനിടയുണ്ട്. രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്തോറും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും.

ഇത്തരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് രോഗസാധ്യത കൂട്ടും. നിലവിലെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളായ അകലം പാലിക്കൽ, മാസ്ക് ധരിക്കൽ, കൂടുതൽ വായുസഞ്ചാരമുള്ള അന്തരീക്ഷം, കൂട്ടംകൂടാതിരിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമെന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.

