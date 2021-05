കോവിഡ് 19- ഇന്ത്യന്‍ വകഭേദം ‘ആഗോള ഉത്കണ്ഠ’യെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ഇന്ത്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡ് വകഭേദം കൂടുതല്‍ വ്യാപകമായി പടരുന്നതാണെന്നും ഇതിനെ ആഗോള ഉത്കണ്ഠ ( Variant at corcern) യുടെ ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ബി. 1.6.617 എന്ന വകഭേദത്തെയാണ് ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബി 1.6.617 എന്ന കോവിഡ് വകഭേദം, സാധാരണ വൈറസുകളെക്കാള്‍ അപകടകരവും, രോഗവ്യാപനശേഷി കൂടിയതും വാക്സീനുകളുടെ സുരക്ഷയെ വര്‍ധിച്ച രീതിയില്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന (WHO) കോവിഡ് വിഭാഗം തലവന്‍ മരിയ വാന്‍ കെര്‍കോവ് പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പടരുന്ന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെ മാത്രമല്ല ലോക സമൂഹത്തിനാകെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മാരക വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുമുള്ള യാത്രകള്‍ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചു.



മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില്‍, കൊറൊണ വൈറസിന്റെ വകഭേദം നാലുപേര്‍ക്ക് ബാധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. രോഗം കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാന്‍ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിച്ചതായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.



പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് ബാങ്കോക്കിലെത്തിയ നാലു തായ് സഞ്ചാരികള്‍ക്കും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇതേ വകഭേദം ബാധിച്ചു. തായ് പൗതരന്മാരൊഴികെയുള്ളവരുടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വരവ് തായ്‌ലന്‍ഡ് മെയ് 1 മുതല്‍ നിരോധിച്ചു.

