ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സീനായ കോവാക്‌സീന്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബ്രസീലിയന്‍ വകഭേദമായ B.1.1.28.2 നെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചും ചേര്‍ന്നാണ് പഠനം നടത്തിയത്. കോവാക്‌സീന്‍ യുകെ വകഭേദമായ B.1.1.7 നെതിരെയും ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ടവകഭേദമായ B.1.617 നെതിരെയും ഫലപ്രദമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ പ്രബലമായ കോവിഡ് വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം എതിരെ കോവാക്‌സീന്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കോവാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവരില്‍ ബ്രസീലിയന്‍ വകഭേദത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തമാണെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.



B.1.1.248 എന്ന സാങ്കേതിക നാമത്തില്‍ നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രസീലിയന്‍ വകഭേദത്തെ B.1.1.28.2 എന്ന പേരില്‍ റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഇരട്ടവകഭേദം പോലെയോ യുകെ വകഭേദം പോലെയോ ഇന്ത്യയില്‍ അത്ര വ്യാപകമല്ല കോവിഡിന്റെ ബ്രസീലിയന്‍ വകഭേദം. ഇരട്ട വകഭേദം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 70 ശതമാനത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യുകെ വകഭേദമാകട്ടെ കൂടുതലായും പഞ്ചാബിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.



കോവിഡിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ വൈറസിനേക്കാല്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപന ശേഷിയുള്ള ബ്രസീലിയന്‍ വകഭേദത്തിന് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വെട്ടിക്കാനാകുമെന്ന് കോപ്പന്‍ഹേഗന്‍ സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ ഒരു പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു തവണ കോവിഡ് വന്നവരെ വീണ്ടും ബാധിക്കാനും ഈ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കും. ബ്രസീലിലെ മനൗസ് നഗരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.

