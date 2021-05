ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്തിൽ ഏഴ് പേർക്കും ശരീരത്തിൽ കോവിഡ് ആന്റിബോഡികൾ

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്തിൽ ഏഴ് പേരുടേയും ശരീരത്തിൽ കോവിഡിനെതിരായ ആന്റി ബോഡികൾ കണ്ടെത്തിയതായി പഠനം. നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസിന്റെ ഏപ്രിൽ 11 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 68.3 ശതമാനം പേർക്കും ശരീരത്തിൽ കോവിഡ് ആന്റി ബോഡികൾ ഉണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇത് 53.1 ശതമാനമായിരുന്നു.

കോവിഡ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ വിദേശത്തേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ അടുത്തമാസം തുടങ്ങാമെന്ന പ്രതീക്ഷ യുകെയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഗ്രാൻഡ് ഷാപ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ രൂപരേഖ അനുസരിച്ച് മെയ് 17 ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകും. യു കെയിലെ മറ്റിടങ്ങളെക്കാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉള്ളവരിൽ ആന്റിബോഡി ശതമാനം കൂടുതലാണ്. വെയ്ൽസിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലും വടക്കൻ അയർലൻഡിലും പത്തിൽ ആറു പേരാണ് കോവിഡ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായത്.



അതേസമയം കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരിൽ പോലും രോഗവ്യാപന സാധ്യത 50 ശതമാനം കുറയുമെന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് നടത്തിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പഠനഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണെന്ന് കോവിഡ് 19 ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് അംഗം പ്രഫസർ പീറ്റർ ഓപ്പൺഷോ പറയുന്നു. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള പ്രതികരണമാണ് പ്രതിരോധസംവിധാനം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രഫസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ അണുബാധയുടെ തീവ്രത കുറവാണെന്നതും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary : Seven in 10 adults in England now have Covid-19 antibodies