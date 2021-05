കോവിഡ് നിസ്സാരമായി കാണരുത്; ഭാര്യയെയും ജനിക്കാനിരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭാര്യയുടെ അവസാന വിഡിയോ സന്ദേശം പങ്കിട്ട് രവീഷ്

കോവിഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ വ്യക്താക്കി, മറ്റുള്ളവരിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിഡിയോ ചെയ്യുക, അടുത്ത ദിവസം ആ ജീവൻ കോവിഡ് അപഹരിക്കുക, രവീഷ് ചൗളയ്ക്കാണ് തന്റെ ഭാര്യയെും ജനിക്കാനിരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും നഷ്ടമായത്. ഭാര്യ ഡിംപിൾ അവസാനമായി ചെയ്ത വിഡിയോ രവീഷ്തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചതും.

ഭാര്യയും പിറക്കാനിരുന്ന കുഞ്ഞും കോവിഡ് കാരണം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരും എത്താതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ കരുതൽ വേണമെന്ന് രവീഷ് പറയുന്നു. ഏപ്രിൽ 17 നാണ് ഡിംപിൾ വിഡിയോ പകർത്തിയത്. കോവിഡിനെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണണമെന്നും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ കൂടിയയാ ഡിംപിൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രോഗം ഗുരുതരമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ വിഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണിതയും അനാരോഗ്യവതിയുമായി കാണപ്പെടുന്ന അവർ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ഇടയ്ക്കിടെ ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രായമേറിയവർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പെരുമാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. പക്ഷേ എല്ലാമ ഇപ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നതു പോലെ. ഞാനാകെ തളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ഡിംപിൾ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.



ഏഴ് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഡിംപിൾ. പബ്ലിക് ഹെൽത് ഡന്റിസ്ട്രിയിൽ പിജി ബിരുദം നേടിയ ഡിംപിൾ പൊതുജനാരോഗ്യ താത്പര്യാർഥം ക്ലാസുകളും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗർഭിണിയായ ശേഷം പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസ്കുകളും ചില അവസരങ്ങളിൽ പിപിഇ കിറ്റും ധരിച്ചിരുന്നതായി രവീഷ് പറയുന്നു. വീട്ടിലെ ടെറസിൽ നടത്തിയ പിറന്നാളാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ഡിംപിളിനും കുടുംബത്തിലെ മറ്റു ചിലർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. മൂന്നര വയസ്സുള്ള മകന് അടുത്ത ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. അച്ഛൻ ഹൃദ്രോഗിയും പ്രമേഹരോഗിയുമായതിനാൽ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു.



ഫരീദാബാദിലെ ഡിംപിളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ മാറി. ഏപ്രിൽ11 ന് നടത്തിയ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ ഡിംപിളിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രവീഷ് നെഗറ്റീവായിരുന്നു. മകൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ഗർഭിണിയായതിനാൽതന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷയോർത്ത് കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഡിംപിൾ തയാറല്ലായിരുന്നു. പനി അധികമായി, ചുമ കൂടി, ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിന് അപകടമായേക്കുമെന്ന കാരണത്താൽ എക്സ്റേയും സ്കാനും ചെയ്യാനും ഡിംപിൾ സമ്മതിച്ചില്ല.



ആത്മവിശ്വാസവും എന്തും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായതിനാൽ കോവിഡിനെ അവൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചെന്ന് രവീഷ് പറയുന്നു. ഓക്സിജൻ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. റെംഡെസിവിറും പ്ലാസ്മാ തെറാപ്പിയും നൽകി. ഏപ്രിൽ 25 ന് വയറുവേദന ഉണ്ടായി. തുടർന്നു നടത്തിയ സ്കാനിങ്ങിൽ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഉടനെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം ഡിംപിളിനെയും നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു.

കുഞ്ഞിന് അപകടമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ അവസാനംവരെ ശ്രമിച്ച ഡിംപിളിനോട് കുഞ്ഞ് മരിച്ച വിവരം പറയാവാതെ വിഷമിച്ചതായി രവീഷ് പറയുന്നു. എങ്കിലുംഅറിയിക്കേണ്ട കടമയുള്ളതിനാൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവളത് മനസിലാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും രവീഷ് ഓർക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച ഡിംപിളിനോട് ജനിച്ച ആൺകുഞ്ഞിനെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കയാണെന്ന് നുണപറയേണ്ടി വന്നു. രണ്ടാമത്തേത് പെൺകുഞ്ഞാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുഞ്ഞ് സുഖമായിരിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ സമാധാനത്തോടെയാവണം തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതെന്ന് ആശ്വസിക്കുകയാണ് രവീഷ്.

