രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരും മുൻപേ അർബുദം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന രക്തപരിശോധന

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്ന രക്തപരിശോധന കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എപ്പിജനറസ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് സിംഗപ്പൂരിലെ സാർ ലാബ്സുമായി ചേർന്ന് 'HrC' എന്ന് പേരിട്ട രക്തപരിശോധന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇന്ത്യക്കാരനായ നാനോ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. വിനയ് കുമാർ ത്രിപാഠി, മക്കളായ അനീഷ് ത്രിപാഠി, ആഷിഷ് ത്രിപാഠി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഇരു കമ്പനികളും. അർബുദം ബാധിച്ച് 2018ൽ മരണമടഞ്ഞ ത്രിപാഠിയുടെ മരുമകൻ ഹിമാൻഷു റോയിയുടെ സ്മരണാർഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്തായ HrC രക്തപരിശോധനയുടെ പേരായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5 മില്ലി രക്തം പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ തന്മാത്രാരൂപപരമായ വിശകലനത്തിലൂടെ 180 തരം അർബുദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ HrC ക്ക് സാധിക്കും. ലളിതമായ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം 3- 4 ദിവസം മാത്രമാണ്. ആയിരം പേരുടെ രക്തസാംപിളിന്റെ തന്മാത്രാരൂപപരമായ വിശകലനത്തിലൂടെ 25 തരത്തിലുള്ള അർബുദങ്ങൾ നിർണയിക്കാൻ ഈ രക്ത പരിശോധനക്ക് സാധിച്ചെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ HrC രക്തപരിശോധന നടത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അർബുദം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെന്ന് അനീഷ് ത്രിപാഠിയും ആഷിഷ് ത്രിപാഠിയും പറയുന്നു. കൂടുതൽ ആഗോള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഈ രക്തപരിശോധന ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനാകുന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കായിരിക്കും രക്തപരിശോധന ലഭ്യമാക്കുകയെന്നും ഈ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട ലോക അർബുദ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒമ്പതിൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്തനാർബുദവും കോളോറെക്ടൽ അർബുദവും ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ 10 ദശലക്ഷം മരണങ്ങളാണ് 2020ൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അർബുദം മൂലം ഉണ്ടായത്.



അർബുദം വന്നാലുള്ള മരണസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് നേരത്തെയുള്ള രോഗ നിർണയം പരമപ്രധാനമാണ്. അതിനു സഹായകമാകുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.

