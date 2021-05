ലവ് യു സിന്ദഗീ... ആ പാട്ടുംകേട്ട് അവൾ പോയി; പ്രാണവായുവിനുവേണ്ടി മല്ലടിച്ചപ്പോഴും ജീവിതത്തെ ‘പാട്ടുംപാടി’ സമീപിച്ചവൾ

ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് ഐസിയുവിൽ ജെബിഎൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ചേർത്തുവച്ച് ഹെഡ്സെറ്റ് കാതിൽ തിരുകി ലവ് യൂ സിന്ദഗീ എന്ന പാട്ട് താളം പിടിച്ച് ആസ്വദിച്ചുകേട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വൈറലായത്... എന്നാൽ ആ വിഡിയോ പകർന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച് അവൾ യാത്രയായി...

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആരോഗ്യാവസ്ഥ സങ്കീർണമായതിനെത്തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശനം കാത്തുകിടന്നെങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികൾ കോവി‍ഡ് രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ ഐസിയു വാർഡിലാണ് യുവതിക്ക് ഇടം ലഭിച്ചത്. മുപ്പതുവയസ്സുകാരിയായ യുവതി ഓക്സിജൻ മാസ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്വസിച്ചത്. എല്ലാവരും കോവിഡ് ഭീതിയിൽ മരവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഐസിയു കിടക്കയിൽ അങ്ങേയറ്റം പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. സമീപത്തെ മറ്റുരോഗികൾക്കും അവളുടെ സാന്നിധ്യം ആശ്വാസകരമായി. പ്രാണവായുവിനുവേണ്ടി മല്ലടിക്കുമ്പോഴും മരണം മുഖാമുഖം എത്തിയിട്ടും ജീവിതത്തെ ‘പാട്ടുംപാടി’ സമീപിച്ച അവളുടെ മനോധൈര്യം കണ്ട് ഡോ. മോണിക്കയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ മൊബൈലിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത്.



‘ഡിയർ സിന്ദഗി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ലവ് യൂ സിന്ദഗി’ എന് ഗാനമാണ് യുവതി ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കോവിഡ് വാർഡുകളിലെ മരണമൂകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തോടെ പിടിച്ചുനിന്ന പെൺകുട്ടി എന്നാണ് മറ്റു ഡോക്ടർമാരും അവളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയുടെ വിഡിയോ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് അവരെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത സന്ദേശമെത്തിയിരുന്നു. ഐസിയുവിൽ കിടക്ക ലഭിച്ചെങ്കിലും യുവതിയുടെ നില വഷളാകുകയാണെന്നും എല്ലാവരും പ്രാർഥനകളിൽ അവളെ ഓർമിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു ഡോ. മോണിക്കയുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം. റെംഡെസിവിറുൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകിയിട്ടും പ്ലാസ്മ തെറപ്പി ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകാതെ പോയതിന്റെ നിരാശയിലാണ് അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം. ‘ I am verry sorry. We lost the brave soul' എന്നാണ് യുവതിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്.

English Summary : Woman Who Swayed To "Love You Zindagi" In Viral Video Dies Of Covid