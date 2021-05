അമിതമായ ഉപ്പ് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നു; മാർഗരേഖയുമായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന

ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലെ അമിതമായ ഉപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം മാരകമായ ഹൃദ്രോഗത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും വഴി വയ്ക്കുന്നതായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന. ഇതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലെ സോഡിയം അളവ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ രാജ്യങ്ങളോടും ഭക്ഷ്യോത്പന്ന കമ്പനികളോടും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പുതുക്കിയ മാർഗരേഖ WHO പുറത്തിറക്കി.

ഉപ്പ് ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണത്തിലെ സോഡിയം തോത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഭക്ഷണ പാനീയ വ്യവസായ ലോകത്തോടും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.



64 ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലെ സോഡിയം തോതിനെ സംബന്ധിച്ച WHO അളവുകോലുകൾ 194 അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ അധികൃതർക്കുള്ള മാർഗരേഖയാകും. ഉദാഹരണത്തിന് 100 ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുത്തത്തിൽ പരമാവധി 500 മില്ലിഗ്രാം സോഡിയമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് WHO നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പേസ്ട്രികളിൽ അത് 120 മില്ലിഗ്രാമും സംസ്കരിച്ച ഇറച്ചിയിൽ അത് 360 മില്ലിഗ്രാമും ആയിരിക്കണം. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അമിതമായി സോഡിയം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് രക്തസമ്മർദം ഉയർത്തുമെന്നും ഹൃദ്രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ലോകാരോഗ്യസംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ഗ്രാമിൽ താഴെ ഉപ്പ്(2 ഗ്രാമിൽ താഴെ സോഡിയം ) മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്നും WHO ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.



ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഉപ്പ് ഉപയോഗം 2025ഓടെ 30% കുറയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യസംഘടന 2013ൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി വച്ച് ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് തെദ്രോസ് അദാനം പറഞ്ഞു. മോശം ഭക്ഷണശീലം മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ ഓരോ വർഷവും 11 ദശലക്ഷം മരണം സംഭവിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 30 ലക്ഷം മരണങ്ങൾ സോഡിയം ഉയർന്ന തോതിൽ അകത്താക്കുന്നത് മൂലമാണെന്ന് WHO കണക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

